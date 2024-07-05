竹市小小稅務員體驗營登場　與孩子們探索租稅大小事

▲小小稅務員體驗營大合照。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者簡舒祺／新竹報導



新竹市稅務局今(5)日於稅務大樓文康中心舉辦「小小稅務員體驗營」，為80名小朋友帶來一場寓教於樂稅務職場體驗之旅，市長高虹安到場與孩子們同樂。高市長表示，為激發學童的創造力，此次活動規劃電動機械創意設計DIY課程以及多元體驗活動，讓小朋友們在歡樂中學租稅，希望大家都能收穫滿滿。

今日活動在巫婆戲劇魔法故事屋生動有趣的演出中拉開序幕，隨後展開緊張刺激的稅務闖關遊戲。高市長表示，今日小小稅務員體驗營吸引80位小朋友熱情參與，教育是城市發展的重要支柱，市府積極打造優質的數位學習環境，推動「班班有大屏」、「一師一載具」等政策，並逐步改善學校教學環境，盼孩子們了解每項政策背後都需要有稅收的支持。租稅教育需要從小扎根，藉由今日豐富多元的活動，讓小朋友了解稅收的重要，從小培養正確的租稅觀念。

稅務局長蘇蔚芳表示，為落實租稅教育向下扎根，稅務局每年暑假都會舉辦小小稅務員職場體驗活動，深受孩子們和家長的一致好評，今年除了有櫃台服務、運用雷射測距儀測量房屋面積與購物消費使用手機條碼儲存雲端發票等3種體驗活動，更特別邀請巫婆戲劇魔法故事屋演出「三隻小豬稅不稅」，希望藉由生動有趣的故事情節，讓孩子們了解誠實納稅的重要性，以及雲端發票結合行動支付的便利性。

稅務局表示，期望孩子們在學習租稅知識的同時，也能培養創意和解決問題的能力，此次活動特別邀請謝迺岳老師帶領學童玩科學做創意，透過實驗手作，讓活動更加有趣。參加的陳同學表示，課程中有精彩的戲劇表演、闖關遊戲、體驗購物存雲端發票以及動手作跑車，不只體會到稅務工作的辛苦，以及發票存雲端的好處，還學到科學常識，明年還要再來參加。

▲高市長與學生一起體驗DIY課程。（圖／新竹市政府提供）