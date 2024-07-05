也是受害者！律師嘆「蔡阿嘎太信任人」無誤：但該賠的還是要賠

▲左至右依序為蔡阿嘎、蘿拉、二伯。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

記者曾筠淇／綜合報導

蔡阿嘎4日發布新影片，透露開除元老員工蘿拉的原因。針對此事，律師朱韻婷也分享自身看法，直言「蔡阿嘎太信任人、人很好，真的無誤」，不過，如果她是金主的話，真的會很生氣，且即便蔡阿嘎他們也是受害者，「該賠的還是要賠」。

朱韻婷在臉書粉專「朱韻婷律師：下班後，來聊法律韻事～」上發文表示，她看了蔡阿嘎的聲明影片後，有許多心得，首先是「資遣不是開除」，兩者主要的差別在於要不要給錢，但「如果是資遣，蘿拉真的太強了！」

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接著朱韻婷指出，蔡阿嘎的公司有很大的產值，想不到對外窗口、金流都是同一個人處理，「親兄弟明算帳，何況是沒血緣的人，蔡阿嘎太信任人、人很好，真的無誤」。

不過，朱韻婷也提到，雇主會有連帶責任，雖然蔡阿嘎稱影片是要給關心他們、重要的金主看，但如果她是金主，看了以後真的會很生氣，「對外代表簽約跟接洽的不就是蘿拉一人？」蘿拉代表公司跟廠商簽合約，這樣廠商也可以向雇主求償，並要求負擔連帶賠償責任，「誰是受害者？都是，但該賠的還是要賠」。

本文經粉專「朱韻婷律師：下班後，來聊法律韻事～」授權引用