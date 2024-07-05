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陸房市低迷　江蘇灌南「收購爛尾樓」作為置換房源

▲廈門,房市。（圖／CFP）

▲大陸房市不振，爛尾樓頻傳。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸房市低迷，政府近期已開始收購爛尾樓。江蘇省連雲港市灌南縣4日宣布，對有積壓的房地產開發企業，尤其是因房屋銷售困難導致瀕臨爛尾的樓盤，由政府出面收回部分房屋作為置換房源。

灌南縣自然資源和規劃局表示，自灌南縣啟動城市更新項目建設以來，截至目前，灌南縣已更新置換老房屋面積30509平方公尺，釋放國有建設用地面積55000平方公尺，消化積壓存量房418套，面積39289平方公尺。

灌南縣自然資源和規劃局提到，項目實施前期，充分利用不動產權籍調查數據庫信息，向城市更新項目指揮部提供更新區土地權屬、建築面積、總戶數、抵押狀態及權利限制等基礎數據，使指揮部在專案執行前對總體工作量、困難、堵點的評估及製定實施方案提供強而有力的數據支撐。

灌南縣自然資源和規劃局說，同時，縣城區內不同區域已完成首次登記住宅小區中未出售房源，進行摸排統計上報，整理出可置換數量，為指揮部製定置換方案提供依據。

灌南縣自然資源和規劃局指出，對有積壓的房地產開發企業，尤其是因房屋銷售困難導致瀕臨爛尾的樓盤，由政府出面收回部分房屋作為置換房源，「讓廣大群眾和房地產企業享受到政策紅利，積極支持城市更新。」

灌南縣也正在不動產登記中心設立都市更新「以舊換新」服務專窗，透過一窗受理、資料共享，完成交易、登記、繳稅一窗辦理；對群眾房屋有抵押或權利限制的情況,依照限新解舊的方式，在雙方利益不受損的情況下完成抵押物或查封標的物的變更，完成「帶押過戶」。

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