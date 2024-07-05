全中國最熱！上海體感溫度達「44.1℃」　24小時5個預警

▲上海高溫。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

上海氣象部門發布4日首個高溫橙色預警，不到10時，大半地區已衝破35°C高溫線，接近中午，多地突破38°C大關，局部甚至衝上39°C。徐家匯氣象站記錄的氣溫高達38.2°C，登頂全國各地氣溫實況排行榜，體感溫度甚至來到44.1°C。

▲▼上海連續兩日氣溫破38°C。（圖／翻攝自微博）

據《羊城晚報》報導，強降雨走後，長江中下游地區的高溫「連續劇」開始了，出梅第一天，上海遭到「高溫暴擊」，4日早上，上海氣溫一路「高歌猛進」。根據上海氣象部門市級觀測數據顯示，浦東高橋港城路氣象觀測站記錄到了39.5°C的瞬時高溫。

▲上海成全中國最熱的城市。（圖／翻攝自微博）

上海4日正式出梅，同時也迎來了今夏第一個高溫橙色預警，之後還有持續6天左右的高溫，午後多分散性雷雨。不少網友感嘆，「上海的天氣最近情緒也太不穩定了，上午艷陽高照，下午雷雨交加」、「梅雨剛結束就來『大火收汁』」。

上海氣象局首席服務官鄔銳表示，未來幾天，上海氣溫37°C至38°C將天天見，因為氣溫高，不穩定能量聚集，恐面臨突如其來的對流天氣。

▲專家預計，上海高溫將持續多日。（圖／翻攝自微博，上同）

根據統計，截至4日9時30分，上海中心氣象台24小時內共發布了「雷電、暴雨、冰雹、大風、高溫」，五種不同種類的氣象預警。

科學科普部落客「風雲夢遠」指出，最直接的原因就是副熱帶高壓控制—由於先前江淮氣旋快速東北行帶動高空槽北收，副熱帶高壓得以快速西伸北抬，控制上海、浙江等華東沿海，這些區域離副熱帶高壓中心更近，因而下沉氣流的壓縮增溫、晴朗天氣的太陽輻射讓這一帶出現顯著高溫，未來3至5天隨著副熱帶高壓的穩定控制，上海、浙江、江蘇南部等地的高溫仍將持續。