熱爆！高雄燈塔飆39.9度　14縣市進烤箱

▲今天天氣炎熱，14縣市亮高溫燈號。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

太平洋高壓勢力增強，今天(5日)全台炎熱，根據中央氣象署觀測，今中午12時45分高雄市高雄燈塔已經出現39.9度高溫，台北市社子高溫也有38.4度，氣象署也對14縣市發布高溫燈號。

根據氣象署觀測，今中午12時45分高雄燈塔出現39.9度高溫，其次是台北市社子，上午11時10分出現38.4度，上午10時50分新北市五股也出現37.2度，截至中午統計，全台10大高溫都在36.5度以上。

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不過氣象署也指出，高雄燈塔、嘉義市東區、羅東、土場及社子因地理環境特殊，與周遭其他鄰近氣象站量值差異較大，僅代表該站附近溫度特性。

▲全台10大高溫。（圖／氣象署提供）

氣象署也對14縣市發布高溫燈號，氣象署表示，天氣高溫炎熱，今(5)日台北市、新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。新竹縣、嘉義市為黃色燈號，也有36度高溫機會。

高溫資訊(橙色)

影響時間：05日白天

高溫橙色36燈號：台北市、新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣

高溫黃色燈號：新竹縣、嘉義市