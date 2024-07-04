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受不了長期被家暴！彰化婦電線勒斃酒醉夫　3子女庭上求情獲輕判

▲▼彰化婦電線勒斃酒醉夫。（資料圖／民眾提供）

▲彰化婦電線勒斃酒醉夫。（資料圖／民眾提供）

記者陳韻如／彰化報導

彰化69歲吳姓老婦長期遭陳姓丈夫家暴，甚至揚言「我殺死你只是關4個月而已」，吳婦忍無可忍，2022年12月21日凌晨憤而拿電線勒斃酒後熟睡的丈夫再自殺，但被及時救回。吳婦事後坦承犯案，一審法官依殺人罪嫌判她3年徒刑，全案上訴二審，法官認為吳婦是義憤殺人，且兒女均出面向法官求情，法官因此撤銷原判，改判2年且宣告緩刑4年。

根據判決，陳翁長期酗酒，且自三名子女年幼時期，就經常以言語、肢體等方式家暴，甚至不分晝夜的，只要酗酒後就會把小孩叫醒罰跪聽他訓話、辱罵，或是毆打，而吳婦為了保護小孩，也經常被以同樣方式施虐，陳翁甚至還揚言，「我殺死你只是關4個月而已」，導致吳婦精神、身體長期處於不安、驚懼及難以入睡的狀態。

直到2022年12月21日凌晨，陳翁又再次酗酒，並且把其中一名女兒叫醒到廚房聽他訓話，甚至還毆打女兒，接著又跑到吳婦房間，不顧天氣寒冷，直接把正在睡覺的吳婦被子掀開，要吳婦到廚房跟著女兒一起聽他訓話，後又因不滿吳婦穿襪子動作慢，便出手毆打。

吳婦當下忍痛走到廚房，陳翁又繼續在廚房喝酒，一邊又對著妻小訓話長達1小時，期間陳翁不慎2度自行摔倒。吳婦見狀後，想起自己長期受到陳翁家暴，甚至還揚言殺死自己，身心已不堪負荷，因此萌生了「要死一起死」的念頭，最終持電線將陳翁活活勒死，之後企圖輕生，但被及時救回一命。

一審審理後，依殺人罪嫌將吳婦判處3年徒刑。全案上訴二審，法官認為，全案起因為陳翁長期對妻小家暴，除了嚴重影響兒女健全發展，也對他們的身心造成巨大危害，這樣的不義行為，對任何一般人而言，都是無可容忍，而吳婦的殺夫之舉，也是因為案發當下又遭受陳翁家暴，當場激於義憤才犯下此案，因此認定一審判刑並不恰當。

此外，吳婦的三名子女也出面向法官求情，要法官考量吳婦所受的處境，對吳婦從輕量刑等語，法官最終撤銷一審原判，改依義憤殺人罪，判處2年徒刑，緩刑4年，緩刑期間須付保護管束。全案仍可上訴。

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