退房租遭辱罵！女大生輕生「遺言求討公道」　房東判賠83萬

▲對話截圖。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸陝西西安一名女大生程橙（以下均為化名）2年多前，因退房租被房東辱罵挖苦，繼而選擇輕生，生命定格在20歲。程橙父母以侵權將七旬房東告上法庭，法院最終判房東賠償19萬餘元（人民幣，下同，約新台幣83萬元）。房東不服提起上訴，但西安中院二審結果維持了原判。

據《華商報》4日報導，程橙2021年12月12日下午先後發出兩條簡訊，分別給閨蜜阿彬和警方報警台，內容提到，她需要任姓房東的道歉「尚可安息」。

程橙之後喝下農藥輕生，送醫搶救時一度醒來，向父親說「你們一定要給我討一個公道，要房東道歉」，之後便陷入昏迷，不治身亡。

▲對話紀錄截圖。（圖／翻攝自微博）

據悉，程橙2021年6月11日向任男租房，每月租金1900元、押金3000元，房租共分2次交。雙方約定，「在租賃期內，乙方（房客）中途擅自退租，應按合同約定的一個月租金向甲方（房東）支付違約金，押金不退」。

另外，在合同末尾有個補充條款，約定「合同期內，如乙方想要轉租，需要提前和房東協商，如經過房東同意，乙方可進行轉租，轉租成功後，甲方退還乙方押金以及剩餘房租」。

程橙的父親表示，女兒2021年10月說想回家了，於是他將女兒從西安帶回商南縣，並一家4人一起打掃租賃的房間，整理乾淨後給房東退房，房東任男當時並沒提出問題，只說押金扣完水電費後返還。

程橙多次向房東提醒退錢，金額約為5400元。但任男認為，清潔費、重設密碼、浴室蓮蓬頭漏水、廁所燈掉下來都需要扣錢，因此只能退還約2000元，且必須找到中介才能退，但雙方表示都找不到彼時的中介了，「找不到中介2000元都不會給。」

程橙私訊任男說，如若不然就要去法院起訴。該消息激怒了任男，回復稱「你已經把叔叔說惱了」，他分文不退，「叔叔有足夠的耐心等你上（起）訴，因為叔叔還不知道打官司怎麼打，很希望嘗試一下。」

雙方接下來不斷交涉，任男被問急時曾回「你這婊子，我真噁心你」。程橙則重複「無良房東退錢」。一段程橙和任男的通話錄音顯示，雙方在通話過程中，程橙稱希望不要再刺激她，如果她死了，任男是有責任的。

▲女大生與房東的矛盾愈演愈烈。（圖／翻攝自微博）

據友人透露，西安市中心醫院2021年10月6日曾診斷程橙患雙相情感障礙。程橙同年9月曾打給情感電台哭訴，房東明知道她不能受刺激還非要刺激她，她去死就是因為任男，要對方受到良心上的處罰，要讓對方道歉。

程橙父母將所有的錄音及聊天證據予以保存，在處理完孩子的後事後便起訴，為女兒討說法。最終法院判決指出，國無德不興，人無德不立，判任男賠償醫療費、喪葬費、死亡賠償金共計17萬4643元、精神損害撫慰金2萬元，合計19萬4643元。

一審判決後，任男受訪表示，他對判決表達了不滿，死者付出年輕的生命他也感到憐惜和難過，但根本原因是病情，直接原因是與男友分手無法排解所致，想不通為何要讓他來承擔責任，「法院判決是道德綁架。」

西安中院5月22日的二審結果維持了原判。程橙母親表示，判決生效十日內，房東依舊未支付賠償金，他們已經向法院申請強制執行。

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