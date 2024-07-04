　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

退房租遭辱罵！女大生輕生「遺言求討公道」　房東判賠83萬

▲▼涉事大三女學生。（圖／翻攝自微博）

▲對話截圖。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸陝西西安一名女大生程橙（以下均為化名）2年多前，因退房租被房東辱罵挖苦，繼而選擇輕生，生命定格在20歲。程橙父母以侵權將七旬房東告上法庭，法院最終判房東賠償19萬餘元（人民幣，下同，約新台幣83萬元）。房東不服提起上訴，但西安中院二審結果維持了原判。

據《華商報》4日報導，程橙2021年12月12日下午先後發出兩條簡訊，分別給閨蜜阿彬和警方報警台，內容提到，她需要任姓房東的道歉「尚可安息」。

程橙之後喝下農藥輕生，送醫搶救時一度醒來，向父親說「你們一定要給我討一個公道，要房東道歉」，之後便陷入昏迷，不治身亡。

▲▼涉事大三女學生。（圖／翻攝自微博）

▲對話紀錄截圖。（圖／翻攝自微博）

據悉，程橙2021年6月11日向任男租房，每月租金1900元、押金3000元，房租共分2次交。雙方約定，「在租賃期內，乙方（房客）中途擅自退租，應按合同約定的一個月租金向甲方（房東）支付違約金，押金不退」。

另外，在合同末尾有個補充條款，約定「合同期內，如乙方想要轉租，需要提前和房東協商，如經過房東同意，乙方可進行轉租，轉租成功後，甲方退還乙方押金以及剩餘房租」。

程橙的父親表示，女兒2021年10月說想回家了，於是他將女兒從西安帶回商南縣，並一家4人一起打掃租賃的房間，整理乾淨後給房東退房，房東任男當時並沒提出問題，只說押金扣完水電費後返還。

程橙多次向房東提醒退錢，金額約為5400元。但任男認為，清潔費、重設密碼、浴室蓮蓬頭漏水、廁所燈掉下來都需要扣錢，因此只能退還約2000元，且必須找到中介才能退，但雙方表示都找不到彼時的中介了，「找不到中介2000元都不會給。」

程橙私訊任男說，如若不然就要去法院起訴。該消息激怒了任男，回復稱「你已經把叔叔說惱了」，他分文不退，「叔叔有足夠的耐心等你上（起）訴，因為叔叔還不知道打官司怎麼打，很希望嘗試一下。」

雙方接下來不斷交涉，任男被問急時曾回「你這婊子，我真噁心你」。程橙則重複「無良房東退錢」。一段程橙和任男的通話錄音顯示，雙方在通話過程中，程橙稱希望不要再刺激她，如果她死了，任男是有責任的。

▲▼涉事大三女學生。（圖／翻攝自微博）

▲女大生與房東的矛盾愈演愈烈。（圖／翻攝自微博）

據友人透露，西安市中心醫院2021年10月6日曾診斷程橙患雙相情感障礙。程橙同年9月曾打給情感電台哭訴，房東明知道她不能受刺激還非要刺激她，她去死就是因為任男，要對方受到良心上的處罰，要讓對方道歉。

程橙父母將所有的錄音及聊天證據予以保存，在處理完孩子的後事後便起訴，為女兒討說法。最終法院判決指出，國無德不興，人無德不立，判任男賠償醫療費、喪葬費、死亡賠償金共計17萬4643元、精神損害撫慰金2萬元，合計19萬4643元。

一審判決後，任男受訪表示，他對判決表達了不滿，死者付出年輕的生命他也感到憐惜和難過，但根本原因是病情，直接原因是與男友分手無法排解所致，想不通為何要讓他來承擔責任，「法院判決是道德綁架。」

西安中院5月22日的二審結果維持了原判。程橙母親表示，判決生效十日內，房東依舊未支付賠償金，他們已經向法院申請強制執行。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

ET快訊
快訊／峇里島103台人被逮　11男女要回來了！
殺單親媽還姦屍　台中男「吃威而鋼忍不住」提再審
快訊／石碇茶農搭流籠　墜谷死亡
「喪屍菸油」入侵台灣　可鏘到「身體對折」成夜店新寵
薔薔認了「斷聯妹妹！」　揭爸爸給上百萬：她全花光
快訊／跟家人喝酒到一半...台中女3F墜2F　頭部重創卡露台
獨／性侵女兒100次！逼整形成小三　北市狼父死了
高雄師性侵16童　掐乳拍SM...最小才9歲！重判18年

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

剛登記結婚20多天！31歲女老師「慘死手術台」　醫院構成醫療事故

第5次調整票價！　上海迪士尼暑期門票「狂飆」至3246元

中菲船隻碰撞「菲方索賠3176萬」　陸外交部：應承擔後果

退房租遭辱罵！女大生輕生「遺言求討公道」　房東判賠83萬

六旬男子愛喝「生豬血」暈倒數次　醫一看：腦袋爬滿寄生蟲

白俄羅斯加入上合組織　習近平籲鞏固團結力量

等了9年！腦麻兒起身緩步前行　父拭淚「不伸手」！看哭百萬網友

正妹畢業致詞「報效國家」爆紅！被曝走後門、性愛照流出

逼員工離職！公司把他「關小黑屋4天」…反嗆：我們沒有鎖門

屋頂花園被損壞　住戶發怒竟砍斷「高空工人安全繩」

路霸夫婦停巷弄堵雙向行車　被催促反嗆：沒差！車租的

病癒海邊散心「車困沙灘」 獲救回頭拿手機被沖走亡

放92歲父家中病故成白骨！　女兒回姊「安好」疑藏隱情

江坤俊女神妻曝光 過夜護理師人設崩｜20240703 ET午間新聞

Sandy「預產期9月底」主持10月中金鐘獎！？　「沒有想要剖腹」：選別人也沒關係..

車行鸚鵡神模仿機車壞掉聲　聽爸喊「小心被揍」嚇改貓叫

薔薔送憂鬱症爸2柴犬「遭趕出家門」！ 　被轟「不負責」她解釋：只是想療癒對方

17歲泰國正妹撞臉韓女團Lisa　市場賣炸雞爆紅！網：快出道

女房客欠5個月房租避不見面　租管斷電催繳她嗆：告你竊盜

別在職場裡入戲太深　他勸：只是來賺錢的

剛登記結婚20多天！31歲女老師「慘死手術台」　醫院構成醫療事故

第5次調整票價！　上海迪士尼暑期門票「狂飆」至3246元

中菲船隻碰撞「菲方索賠3176萬」　陸外交部：應承擔後果

退房租遭辱罵！女大生輕生「遺言求討公道」　房東判賠83萬

六旬男子愛喝「生豬血」暈倒數次　醫一看：腦袋爬滿寄生蟲

白俄羅斯加入上合組織　習近平籲鞏固團結力量

等了9年！腦麻兒起身緩步前行　父拭淚「不伸手」！看哭百萬網友

正妹畢業致詞「報效國家」爆紅！被曝走後門、性愛照流出

逼員工離職！公司把他「關小黑屋4天」…反嗆：我們沒有鎖門

屋頂花園被損壞　住戶發怒竟砍斷「高空工人安全繩」

快訊／印尼103名台人涉詐被逮！　刑事局：11名通緝犯今晚抵台

剛睡醒忘記放飯　小白汪「眼神冒殺氣」低頭逼視：早餐呢？

26歲女「胃痛」坐捷運博愛座　79歲翁持拐杖敲她：下次記得讓

百歲醫生的人生智慧：「每件事都有它的時間，我們無需強求去理解」

選罷法下週一再戰　柯建銘：議事人員可先離開了

剛登記結婚20多天！31歲女老師「慘死手術台」　醫院構成醫療事故

黃偉哲培育在地數位人才　台南資安攻防培訓系列課程開放報名

爆「從小被痛打」！孫安佐不認狄鶯溺愛：我媽超恐怖

(G)I-DLE薇娟甜美私服帶貨新包Cinch！席德妮史威尼好身材曬Jimmy Choo

日本第4座！　九州川內核電廠1號機服役逾40年

17歲泰國正妹撞臉韓女團Lisa　市場賣炸雞爆紅！網：快出道

大陸熱門新聞

被降薪還不起房貸！30歲券商女員工絕望身亡

正妹畢業致詞「報效國家」爆紅！被曝與教授有染

夾包哥遇刺亡！舞伴：不是我丈夫做的

中金30歲女員工離世！每月要還超22萬房貸

女網紅直播一半被車撞飛！自後撞上急速翻轉墜地

西安交大優秀畢業生　被爆跟副教授有染

10歲男孩自學電機工程「賺4.5萬元」

正宮帶閨蜜抓猴　進門發現丈夫左右為男

連勝文：不要做憤世嫉俗的鍵盤俠

高空作業員弄壞花圃！屋主竟砍斷他安全繩

8天前預言羽球小將死亡悲劇！PO我是穿越者全網超毛

退房租遭辱罵輕生！女大生遺言求討公道

等了9年！腦麻兒起身緩步前行 父拭淚「不伸手」！看哭百萬網友

逼員工離職！公司把他關小黑屋4天

更多熱門

相關新聞

用新青安偷當包租公下場曝！網驚：真的痛

用新青安偷當包租公下場曝！網驚：真的痛

新青安貸款上路後，吸引不少無自有住宅的青年紛紛購屋，日前則爆出1700件疑似違約案。房地產收藏家老黃就在粉專分享，被政府與銀行抓到偷當包租公與人頭戶的下場，直呼「不要心存僥倖，租客偷報租補你就死定了」。話題引發討論，「沒有寬限期真的痛」、「膝蓋斬快來了。」

台中惡劣房東！冷氣壞掉「慘被熱2個月」

台中惡劣房東！冷氣壞掉「慘被熱2個月」

房東不能超收電費了！　新版租賃契約7月上路

房東不能超收電費了！　新版租賃契約7月上路

租客失聯！房東上門才知家具被搬空

租客失聯！房東上門才知家具被搬空

防房東亂收電費！內政部修定型化契約7月上路

防房東亂收電費！內政部修定型化契約7月上路

關鍵字：

房東房租退押金退租

讀者迴響

熱門新聞

新北狠母誘騙2女兒下碧潭　放手讓水沖走

正妹「抓馬尾低頭」安慰男友爆紅！本尊首發聲

男友喝爛醉睡死！女友在客廳遭摀嘴性侵

夜市排小吃「突被曾國城插隊」！她怒PO網公審掀戰

最正越南人妻泡湯破200萬觀看　夫曾高EQ回應酸民被讚爆

被降薪還不起房貸！30歲券商女員工絕望身亡

孫安佐「改名了」：以前比較天真！朱姓經紀人遭開除

狠母返台「住婆家1年爆爭執」！讓2女兒被沖走溺死

汪建民驚罹肺腺癌四期已擴散到腦部

江坤俊老婆對外挺夫「其實私下氣炸」！

快訊／國一4車連環撞　南下全線封閉

孫安佐還原米砂墮胎風波「認了是快槍俠」

替侯友宜站台遭重懲！美女議員宣布退出民進黨

插在岩壁1300年　傳奇寶劍「杜蘭達爾」離奇消失

與公婆丈夫口角　狠母帶2女輕生

更多

最夯影音

更多

路霸夫婦停巷弄堵雙向行車　被催促反嗆：沒差！車租的

病癒海邊散心「車困沙灘」 獲救回頭拿手機被沖走亡

放92歲父家中病故成白骨！　女兒回姊「安好」疑藏隱情

江坤俊女神妻曝光 過夜護理師人設崩｜20240703 ET午間新聞

Sandy「預產期9月底」主持10月中金鐘獎！？　「沒有想要剖腹」：選別人也沒關係..

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面