出國搭計程車被問「一個人旅行都沒做愛？」她嗆辣反擊　全車安靜

▲搭共乘計程車被騷擾。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者施怡妏／綜合報導

一名台灣女背包客在中亞旅行，搭計程車共乘時，被同車的陌生男問「妳一個人旅行都沒有做愛嗎？」她愣了2秒，手機點開翻譯軟體，並連上車內的藍芽，超嗆辣反擊「你會問你媽媽跟你的姊姊今天要做愛嗎？」全車都聽到這段話，瞬間空氣凝結。貼文曝光，網友大讚，「學會自保比事後委屈強太多了」。

該名女背包客在Threads發文，搭乘計程車前往烏茲別克邊境，當地司機熱心載她一程，並讓她坐在前座，還下載即時翻譯APP跟她聊天，「我怕他開車不專心，幫忙連上藍芽，用車內音響把翻譯內容播放出來」。

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跟司機聊了一陣子後，後座的陌生男乘客突用翻譯問「妳一個人旅行都沒有做愛嗎？」她愣了2秒，按下播放鍵播放成當地語言，透過車內音響用烏茲別克語迴盪著「你沒有做愛嗎？你沒有做愛嗎？你沒有做愛嗎？」

她用翻譯軟體問「你會問你媽媽跟你的姊姊今天要做愛嗎？」播放給全車的人聽，收起所有的友善，直視男乘客眼睛，對方像犯錯的小孩一樣羞愧，司機則是尷尬地不斷道歉。

她繼續播放，「請你把我當成女人一樣尊重」、「我感覺被羞辱，這個問題讓我非常不舒服」、「如果你可以不經思考就問我這種問題，那我就直接說我想說的，沒有必要在意你的感受」。翻譯播放完，整車陷入安靜，幾分鐘過後，司機問了一句要不要聽音樂？「就這樣，一路安靜又愉快地被充滿尊重地被送到了目的地」。

貼文曝光，網友直讚她太帥了，「真的太噁，他們會把妳的友善當作好上完全不懂尊重」、「可當女生教科書式範例」、「我出國也會變很強悍保護自已」、「對全世界沒禮貌的男子都該這樣」。也有人提醒，「雖然很猛，但請務必小心當地人惱羞，有可能會面對武器之類的」。