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大陸 大陸焦點 特派現場

控被男大生硬上2次！長髮妹校園直播遭性侵經歷：不記得有無戴套

中國一名正妹相當勇敢，拿著大聲公在某所校園陳述自己遭性侵的經歷。（翻攝自微博）

▲正妹拿著大聲公在某所校園陳述自己遭性侵的經歷。（翻攝自微博）

圖文／鏡週刊

不少受害者被侵犯都怕討公道淪輿論話題，不過大陸一名正妹相當勇敢，大膽的拿著大聲公在某校園陳述自己的遭遇，影片一曝光，隨即在大陸社群平台上瘋傳，引發熱議，不少人則擔心女子此舉會讓自己遭到更嚴重的誹議，建議她報警處理比較妥當。

大陸一名外型可愛的長髮正妹，日前拿著大聲公與大字報，在一處校園附近公開爆料，點名一名應用物理系的大學生劉翔龍，為騙砲男並將對方侵犯她的過程直播方式，公諸於世，毫不在意外界眼光。

正妹表示，被對方約去對方喝酒、看恐怖片，由於自己不擅拒絕便同意邀約，卻沒想到去了對方家才是惡夢的開始，男子不僅將手伸進她的衣服裡，「他先是壓在我身上，壓在我身上以後，他把陰莖插入我的陰道以後...」，而她遭侵犯後便在對方家過夜，隔天又被侵犯一次，「我也不記得他有沒有戴套，我也不知道他這個人有沒有性病，到時候我還要去醫院檢查。」

相關影片一曝光，隨即掀起高度關注，也在大陸社群平台上瘋傳，有不少網友對女子作法感到不解，認為第一時間竟不是逃離對方家報警，而是用街頭宣講與網路直播的方式來控訴，紛紛質疑「我懷疑是新型營銷」、「這車開的有點猛」、「這應該直接報警，大街上說書幹嘛」；但也有不少人擔心她的勇敢會帶來更多的誹議。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。


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