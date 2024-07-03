毒吸到一半有人按鈴！通緝犯嚇到爬窗想逃　不慎失足墜樓身亡

▲汐止通緝犯窩套房內吸毒，聽見警方登門按鈴竟爬窗逃逸，不慎失足墜樓身亡。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪、陳韻如／新北報導

新北市汐止區東勢街一處社區大樓昨(2日)發生墜樓案件！一名39歲鄭姓通緝犯與另兩名男子在屋內吸食毒品，而警方因近日接獲通報有可疑人士出沒，於是登門查訪，鄭男等3人一時情急竟從2樓窗戶逃逸，但鄭男疑似失足墜落社區停車場，經緊急送醫後仍宣告不治。

初步了解，汐止分局近日接獲通報，稱東勢街某出租套房有可疑人士出沒，昨下午橫科所員警到場，並由該社區保全陪同前往按門鈴，當下無人應門，但過沒多久員警跟保全就聽見樓下有聲響，緊急前去查看，發現有男子墜樓，於是立即通報119將男子送醫，但他仍因傷重宣告不治。

經查，死者鄭男因案遭台中地檢署通緝，6月30日搭乘楊姓友人(23歲)租來的車北上到汐止，經通知楊男到案說明，他向警方坦承，案發當下他與鄭男以及另名32歲周男(詐欺通緝)正在屋內吸食毒品，聽見有人按鈴後，情急之下立刻爬窗逃逸，但沒想到鄭男卻不慎失足墜樓。

警方後續於楊男車輛及鄭男包包內發現有K他命殘渣、K盤及吸管等違禁品依法查扣，後續將依違反毒品危害條例移請士林地檢署偵辦。另外目前也已通知鄭男家屬前來製作筆錄，全案依程序辦理報請士林地檢署相驗。