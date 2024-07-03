　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

毒吸到一半有人按鈴！通緝犯嚇到爬窗想逃　不慎失足墜樓身亡

▲▼ 汐止通緝犯窩套房內吸毒，聽見警方登門按鈴竟爬窗逃逸，不慎失足墜樓身亡 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲汐止通緝犯窩套房內吸毒，聽見警方登門按鈴竟爬窗逃逸，不慎失足墜樓身亡。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪、陳韻如／新北報導

新北市汐止區東勢街一處社區大樓昨(2日)發生墜樓案件！一名39歲鄭姓通緝犯與另兩名男子在屋內吸食毒品，而警方因近日接獲通報有可疑人士出沒，於是登門查訪，鄭男等3人一時情急竟從2樓窗戶逃逸，但鄭男疑似失足墜落社區停車場，經緊急送醫後仍宣告不治。

初步了解，汐止分局近日接獲通報，稱東勢街某出租套房有可疑人士出沒，昨下午橫科所員警到場，並由該社區保全陪同前往按門鈴，當下無人應門，但過沒多久員警跟保全就聽見樓下有聲響，緊急前去查看，發現有男子墜樓，於是立即通報119將男子送醫，但他仍因傷重宣告不治。

▲▼ 汐止通緝犯窩套房內吸毒，聽見警方登門按鈴竟爬窗逃逸，不慎失足墜樓身亡 。（圖／記者張君豪翻攝）

經查，死者鄭男因案遭台中地檢署通緝，6月30日搭乘楊姓友人(23歲)租來的車北上到汐止，經通知楊男到案說明，他向警方坦承，案發當下他與鄭男以及另名32歲周男(詐欺通緝)正在屋內吸食毒品，聽見有人按鈴後，情急之下立刻爬窗逃逸，但沒想到鄭男卻不慎失足墜樓。

警方後續於楊男車輛及鄭男包包內發現有K他命殘渣、K盤及吸管等違禁品依法查扣，後續將依違反毒品危害條例移請士林地檢署偵辦。另外目前也已通知鄭男家屬前來製作筆錄，全案依程序辦理報請士林地檢署相驗。

ET快訊
男「車開到沙灘受困」獲救　回頭要拿手機被沖走...下落不明
快訊／台積電漲14元至976　指數大漲逾220點
毒吸到一半有人按鈴！汐止男嚇到爬窗逃　不慎墜樓亡
Nana火辣比基尼太逼人！　109公分美腿解放
17歲羽球小將賽場倒地亡　預言命中「穿越者」道歉了
「阿宗麵線」負評多仍超夯　網友點出關鍵
女大生提議「性服務換安全帽」男同學衝動點頭　完事挨告傻了
陸正妹道士「美乳俏臀」露出：性愛能定氣　邀師兄切磋

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

確診痊癒男海邊散心「車困沙灘獲救」　回頭拿手機被沖走...下落不明

阿公遭詐騙改當提款車手　又被黑吃黑35萬元

快訊／屏東鐵皮木材行大火！火勢猛烈警消急灌救　周邊封路交管中

毒吸到一半有人按鈴！通緝犯嚇到爬窗想逃　不慎失足墜樓身亡

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

桃市已婚消防員強暴偷拍女網友　DNA揭涉3起持刀性侵案

桃消防祕書爆「性侵偷拍」多名女網友　涉20年前3懸案

桃園鐵皮屋深夜大火！疑1工人受困　93消防員灌救中

23歲男蹺掉「5天教召」慘了　遭判刑3個月易科罰金9萬元

女大生提議「性服務換安全帽」！男同學衝動點頭　完事挨告傻了

才剛吃飽！哈士奇吵著討肉　狂頂嘴...媽氣「看看那身材」

主管為何總袒護小人？　男分析3原因網嘆：確實

懂聽！樂團主唱對牛唱歌　牠秒轉身靠近靜靜聽完XD

薔薔親妹直播「遭女友打巴掌」　嗆她生活圈複雜：毀壞三觀！

奶貓工讀生檢查報表！　趴影印機左右看像菜鳥

貓媽媽產5死胎心碎　遇孤兒5寶秒當親生疼

陸火鍋店見正妹扮機器人　號稱「可15分鐘不眨眼」

首爾市中心重大車禍！　68歲翁逆向駕駛撞人群

唐玲重大傷病資格遭取消！　燒500萬抗癌：現在是普通人

米克斯偷吃手手被抓包　被罵「交叉腿」裝無辜

確診痊癒男海邊散心「車困沙灘獲救」　回頭拿手機被沖走...下落不明

阿公遭詐騙改當提款車手　又被黑吃黑35萬元

快訊／屏東鐵皮木材行大火！火勢猛烈警消急灌救　周邊封路交管中

毒吸到一半有人按鈴！通緝犯嚇到爬窗想逃　不慎失足墜樓身亡

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

桃市已婚消防員強暴偷拍女網友　DNA揭涉3起持刀性侵案

桃消防祕書爆「性侵偷拍」多名女網友　涉20年前3懸案

桃園鐵皮屋深夜大火！疑1工人受困　93消防員灌救中

23歲男蹺掉「5天教召」慘了　遭判刑3個月易科罰金9萬元

女大生提議「性服務換安全帽」！男同學衝動點頭　完事挨告傻了

確診痊癒男海邊散心「車困沙灘獲救」　回頭拿手機被沖走...下落不明

阿公遭詐騙改當提款車手　又被黑吃黑35萬元

快訊／屏東鐵皮木材行大火！火勢猛烈警消急灌救　周邊封路交管中

台積電漲14元至976　指數大漲逾220點站上23100

毒吸到一半有人按鈴！通緝犯嚇到爬窗想逃　不慎失足墜樓身亡

中研院士籲發展「繁中語言模型」　打造台灣成AI民主文化中心

Volvo「全新旗艦7人座MPV」有望登台！EX30先當前鋒預計明年見

潘若迪遭爆去年就離婚「友人一句話露餡」！　本人駁斥謠言：道聽塗說

「小暑遇三星逆行」3種人易衰　5禁忌一次看

日本小林製藥紅麴案　逾2000人求診「近500人住院」

他買鹹酥雞一抬頭盯菜單… 視線全歪「貢丸好飽滿」嗨傻

社會熱門新聞

獨／眼球液證明男大生沒酒駕　高大成揭原因

女模拍全裸寫真遭侵犯！色影師休息一半伸狼爪

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

女大生提議性服務換安全帽！他完事挨告

垃圾車進出焚化爐太頻繁　竟是清潔隊員私運牟利

桃園鐵皮屋深夜大火！疑1工人受困灌救中

23歲男蹺掉「5天教召」慘了　遭判刑3個月

獨／刑事局洩密爆險惡內幕　臥底曝光恐遭滅口

關渡橋「無敵大迴轉」全場驚呆　新北警說話了　

獨／關鍵監視器！男大生「根本沒機會喝酒」最後身影曝

桃消防祕書爆「性侵偷拍」多名女網友　涉20年前3懸案

5億遺產歸誰？知名兩岸律師：全歸高中生母親

獨／害男大生枉死　救護車被揪出亂鳴笛闖紅燈

桃市已婚消防員強暴偷拍女網友　DNA揭涉3起持刀性侵案

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

「愛家名醫」女神妻曝光！　婚外過夜護理師人設崩

潘若迪爆13年婚變「離婚小15歲嫩妻」！

不是新冠、流感！她高燒4天狂咳：病毒很毒

如何安慰男友？正妹「秒做1動作」2萬人朝聖

「愛家名醫」回應了！　約會過夜護理師人設翻車

麥當勞「搖搖薯條」睽違6年重磅回歸！

獨／眼球液證明男大生沒酒駕　高大成揭原因

女模拍全裸寫真遭侵犯！色影師休息一半伸狼爪

糖尿病患血糖降不下！醫教2招很有感

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

海巡署3打7被迫讓步　我國漁船遭押走

他團報「入珠3顆噴2萬」！女友痛到求救

女大生提議性服務換安全帽！他完事挨告

啦啦隊正妹「Mika蜜卡登」宣布離隊！　球團聲明全文曝光

和正妹女友同居「他親完衝廁所」　三觀被震碎

更多

最夯影音

更多

才剛吃飽！哈士奇吵著討肉　狂頂嘴...媽氣「看看那身材」

主管為何總袒護小人？　男分析3原因網嘆：確實

懂聽！樂團主唱對牛唱歌　牠秒轉身靠近靜靜聽完XD

薔薔親妹直播「遭女友打巴掌」　嗆她生活圈複雜：毀壞三觀！

奶貓工讀生檢查報表！　趴影印機左右看像菜鳥

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面