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「蕭家大院」收容棄養兔卻狂被檢舉　老闆心寒：400隻不養了

▲▼「蕭家大院」收養棄養兔卻頻遭檢舉 老闆：400隻兔子不養了。（圖／翻攝自蕭家大院兔子寵物餐廳）

▲「蕭家大院」收容棄養兔卻狂被檢舉，老闆心寒「400隻不養了」。（圖／翻攝自蕭家大院兔子寵物餐廳）

記者趙蔡州／綜合報導

屏東縣內埔鄉人氣超夯的親子餐廳「蕭家大院兔子寵物餐廳」一直是家庭親子旅遊、用餐的熱門選擇之一，然而業者1日卻突然在臉書宣布，將棄養店內飼養的400隻兔子，原因是他們好心幫忙收容棄養兔，卻一直接到魔人檢舉沒有動物展演許可、檢舉不當飼養，如今實在是堅持不下去了。

蕭家大院兔子寵物餐廳1日在臉書粉絲團表示，他們1接到動保科通知，對方說接到很多檢舉，像是園區場地沒有舖軟墊，先不說軟墊兔子會吃了，更何況養1隻和養400隻是不同的，「為了給兔子一個家，我們付出所有人力財力，不能募款，只靠餐廳收入及借貸，白痴了嗎」

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「蕭家大院」感嘆，都是被棄養兔子，他們努力給兔子一個家活下去，一定要檢舉到讓400隻兔子無家可歸嗎，如果他們全部野放或再也不新增收容兔，這些檢舉人就會滿意了嗎，「誰家有軟墊的，帶走，一次帶400隻走，確定不養了，野放日期會再公告」。

「蕭家大院」6月底時曾經發文，有很多留言或意見教他們怎麼養，但養1隻養10隻跟養400隻不可能一樣，只靠餐廳的收入維持支出，「如果有願意每個月捐1000公斤草，當然可以照你們的想法，如果可以每個月捐3000公斤，我們可以滿地舖草」。

▲▼「蕭家大院」收養棄養兔卻頻遭檢舉 老闆：400隻兔子不養了。（圖／翻攝自蕭家大院兔子寵物餐廳）

▲網友留言力挺蕭家大院。（圖／翻攝自蕭家大院兔子寵物餐廳）

對此，屏東縣政府農業處動保科證實，「蕭家大院」光是今年就已經被檢舉3、4次，3月才被檢舉違反動物展演法，經調查確定將在近期開罰5至25萬元，最近一次是6月底檢舉未鋪設軟墊，有不當飼養疑慮，他們將在4日派人前往稽查，若屬實將要求限期改善。

屏東縣政府農業處長鄭永裕表示，「蕭家大院」確實被多次檢舉，由於有收門票且有不當飼養的疑慮，他們曾多次開出勸導單、派人與蕭家大院蕭姓業者溝通，希望能改善餐廳經營模式、輔導餐廳合法化，但溝通卻遲遲沒有進展，後續會繼續派人溝通協調，不希望發生大量棄養行為。

「蕭家大院」被檢舉到準備棄養的消息曝光後，許多人湧入臉書粉絲團表示，「兔子長期被關鐵籠才需要軟墊，這種土質還有草的地方幹嘛要，檢舉人吃飽太閒喔」、「蕭家老闆環境真的很好，那邊的兔寶每一隻都很安心好嗎」、「老闆加油，我有去過園區捐贈過飼料，每隻兔子真的都照顧的很好，請檢舉人不要再檢舉了」。

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