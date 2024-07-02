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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

土皇帝議長！　郭台銘還叫他表哥

金門縣議長洪允典遭爆料公器私用、招待所違建等事。（郭台銘辦公室提供）

▲金門縣議長洪允典遭爆料公器私用、招待所違建等事。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

金門縣議長洪允典遭爆料招待所違建、濫用議會資源等事，本刊至截稿為止未獲其回應。洪允典是資深金門縣議員，至今已7連霸，他自2018年起擔任金門縣議長，並於2022年連任，是金門首位連任成功的議長。特別的是，洪允典在2次議長選舉中，都因為與對手得票平手，最後經抽籤勝出、當上議長。

洪允典是小金門（烈嶼）人，曾在台灣投入建築業，後返回金門發展，家族在金門投資2間公司，從事建設、營造。洪允典是7連霸的資深議員，從2018年起擔任議長，並於2022年連任成功，打破金門縣議長從未連任的魔咒。2021年政府開放美豬，時任議長的洪允典揚言不排除成立自治區，以當年「抵抗共匪」的金門精神捍衛食安；同年因應新冠疫情，洪也呼籲中央批准讓金門人「專船赴廈門施打疫苗」。

2023年藍白陣營總統競選整合過程中，洪允典是國民黨內公開挺鴻海創辦人郭台銘的6位議長之一；郭台銘在823炮戰週年紀念期間訪問金門，洪親自到機場迎接，郭台銘還尊稱洪「表哥」，跟他拉近關係。郭台銘當時解釋，自己跟洪是好朋友，但因郭有一個很好的同事叫洪表哥，所以郭我也跟著稱洪「表哥」。

如今貴為議長的洪，本應依法為縣民謀福利，卻遭爆帶頭違法，濫用機關用地蓋違建招待所，還找議會職員充當清潔工，假公濟私行徑有待檢調偵辦釐清。

洪允典夫妻遭爆料要求議會員工到家中、招待所打掃。（資料照片）

▲洪允典夫妻遭爆料要求議會員工到家中、招待所打掃。

本刊致電洪允典及其議會辦公室，洪的手機未接，其辦公室表示，洪正好前往廈門，因此至截稿時間為止，未獲其回應。


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