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7月「最強運3星座」！第1名桃花開、工作旺

▲▼滑手機。（圖／取自pakutaso）

▲7月運勢最旺的巨蟹座桃花要來了。（示意圖／取自pakutaso）

記者李佳蓉／綜合報導

2024已悄悄過了一半，正式進入下半年，清水孟國際塔羅小孟老師點名「3大星座」7月運勢最旺，分別是雙子座、射手座及巨蟹座，不只工作表現獲得認可，愛情運勢有伴者甜蜜幸福、單身者桃花朵朵開成為萬人迷。不過他也提醒，在理財方面要保守穩健，無腦投資恐因小失大。

7月運勢排行榜，小孟老師在YouTube頻道中公布最旺星座Top3：

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第3名：雙子座－被人肯定，備受喜愛

木星這個月開始進入雙子座的本命宮位，7月的你說話會變得很有影響力，所做所為容易得到肯定，但也要留意自己是否有走在對的道路上，為你的生活與工作盡心盡力，只要方向對了，你一定可以很快得到不錯的聲量與回應。

在感情方面，有伴的雙子座這個月另一半看你特別順眼，你所說的每句話都容易影響對方，向伴侶提出要求，都能如願以償，建議要好好善用言語誇獎另一半，激起更多愛的火花。單身的你則會變得很受歡迎，因此要用心選擇適合的對象進一步了解與發展，否則容易被灌迷湯而失去判斷。

財運則要做好理財，有時太過樂觀的投資反而因小失大。

▲面試,求職,新鮮人,找工作,正妹,OL,上班族,小資女示意圖。（圖／CFP）

▲射手座職場表現出色，能獲得其他部門的賞識。（示意圖／視覺中國）

第2名：射手座－能力提升，不宜敷衍

在工作上眾人都很肯定射手座的能力，因為你出色的表現，容易吸引其他部門，甚至別間公司對你的興趣，若有不錯的公司正在挖角你，可多出去看看探索新的可能性，對未來工作發展或許很有幫助；另外，也能多報名學習課程、增長見聞，將對你的工作能力有所提升。

情感方面另一半總覺得你「好像不認真」的感覺，因為射手座總是嘻嘻哈哈，讓人感覺你在敷衍，特別提醒在某些事情上該正經就得正經，讓對方知道你是在乎他／她的。單身的朋友雖然好相處，但太後知後覺，喜歡你的人即使暗示很多次，你都沒發現，讓對方覺得心好累。

財運方面太容易聽信他人的建議而投資，建議要理性、仔細判斷。

第1名：巨蟹座－分享心得、魅力十足

巨蟹座這個月太陽、金星進入本命宮，因此大部分的時間心情都相當愉悅，相較於過往也變得更加有自信，可以大膽嘗試自己想做的事情，有機會成功；而在同事面前也可多大方分享自身的想法，容易被肯定。

感情方面非單身的巨蟹座，另一半很需要你的關心與照顧，你可以盡情地提供溫暖給對方；單身者進入7月則會變得特別有魅力，容易吸引桃花接近，但切記要睜大眼睛，千萬別太快暈船。

投資理財方面則很有自己的想法，但大方向要以保守、穩健為主，才能讓財運穩定上升。

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