建構港都安全有愛城市　基隆消防跨局處公安巡迴講座

▲民眾現場實際操作滅火器。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

有鑑於新竹市晴空匯大樓發生火災，造成消防人員傷亡。對於火災發生時的應變處置，尤其更為不利的夜間火災情境，因為夜間時民眾警覺性低，而應變火災會更加困難。基隆市消防局長游家懿表示，因應國內住宅高層化，發生火災時如何正確應變，提升民眾基本的自救能力。

為強化住宅安全，基隆市消防局規劃了4場次跨局處的公安巡迴講座，規劃約有650多位區長、里長、高層複合用途建築物營業場所負責人、集合住宅主委、大樓供醫院、護理之家、安養中心、長照機構管理權人或防火管理人分梯次參加講習，強化民眾防火防災意識，提升住宅安全應變能力。

▲基隆市副市長邱佩琳（左）致贈感謝狀給講師簡賢文教授（右）。

巡迴講座首場於1日14時在防災大樓義勇消防總隊3樓辦理（基隆市中正區信二路299號3樓）。活動的第一場次，由副市長邱佩琳出席活動並與與會者共同宣誓防護住宅安全、保護民眾生命財產安全的決心。同時凝聚大家的共識，共同推動住宅防火安全，建構港都安全有愛城市。

講習活動內容豐富，首先由警察局介紹反詐騙工作，消防局介紹地震時的防災包整備方法。講座師資特別邀請到中央警察大學簡賢文教授，同時兼任美國消防工程師學會台灣分會公安講座主持人。簡賢文教授講授主題分為「夜間住宅火災風險與關鍵必要可行減災作為」，以及讓與會者實際操作「第1、2種室內消防栓及家戶滅火器」，讓參加講習的人員可以實際操作滅火，並比較不同類型滅火設備的操作方法，使防護住宅安全更為有效。

▲簡賢文教授講授住宅公共防火安全。



本次講習預計辦理4場次，除了7月1日首場外，另外還有7月5日13時50分至16時，於內政部警政署保安警察第三總隊第一大隊7樓禮堂（七堵區南光街23號）。7月10日13時50分至16時，於國立台灣海洋大學第1演講廳（中正區北寧路2號）。以及7月12日13時50分至16時，於基隆市消防局（安樂區基金一路129巷6號8樓）。

消防局長游家懿表示，這次的住宅公安巡迴講座，邀請本市各區公所及各里長及住宅管理權人或防火管理人參加，目的在落實住宅防火觀念，尤其對於新型態的災害可以有效應對，期望所有的參與者對於防火安全要領都能「聽得懂，學得會，也做得到」，共同建構港都安全有愛城市！

▲消防局長游家懿（右）分享居家安全重點。