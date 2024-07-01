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非法加熱菸走私頻傳　立委批衛福部卡關放任一年200億菸捐菸稅不收

▲▼保三總隊查獲7嫌夾帶日本電子加熱菸來台，並在網路、商家後門販售。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲保三總隊查獲7嫌夾帶日本電子加熱菸來台，並在網路、商家後門販售。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者陳弘修／台北報導

保安警察第三總隊刑事警察大隊、航警局上週兵分多路偵破私菸集團，該集團假借代購日本商品名義，實則透過中國籍男子、帶著隨機尋找的2、3名日本籍犯男子，利用托運行李走私大量非法加熱菸品入境，並在北、中、南、高雄等地設立店面違法販售加熱菸品，查扣近14萬條加熱菸品、現金700多萬元，全案已依涉嫌《懲治走私條例》及菸酒管理法等罪嫌移送士林地方檢察署偵辦。

《菸害防制法》修正通過已一年多的時間，可以合法上市的加熱菸至今仍卡關國健署健康風險評估審查。立委牛煦庭1日在立法院衛環委員會質詢衛福部長邱泰源，菸防法修正通過已16個月，健康風險評估審查的加熱菸品目前還未公布，即便有健康風險存在，「會走私代表有人使用加熱菸」，衛福部審查這麼長的時間應該有部份結果。

國健署署長吳昭軍在面對牛煦庭質詢時也表示，健康風險評估審查會每個月大概開會3到4次，只要業者符合當初要求提供的資料能夠說服審查委員，有結果就會公布。

▲非法加熱菸走私頻傳，立委批衛福部卡關放任一年200億菸捐菸稅不收。（圖／翻攝國會直播）

▲立委牛煦庭質詢衛福部長邱泰源、國健署長吳昭軍卡關加熱菸。（圖／翻攝國會直播）

不過，牛煦庭並不滿意吳昭軍的回答，他認為，基於國人對健康風險有知情權，衛福部應分階段公布已有結論的審查結果是否可合理揭露，對此，邱泰源則是回應會予以研議。

事實上，對於《菸害防制法》修正通過開放加熱菸、嚴禁電子煙後，面對不斷有加熱菸走私愈抓愈多的案件發生，立委陳瑩也曾多次就衛福部刻意拖延加熱菸上市審查表達不滿，認為政府放任一年超過兩百億元的菸捐菸稅不收。支持陳瑩看法的網友反應也是對衛福部一片撻伐，認為衛福部明明可以合法買賣讓國家有稅收，卻搞得只能走私，「爽了黑市，苦了百姓」；也有人認為是國健署包庇紙菸，故意不讓加熱菸上市。有網友更直言，只要加熱菸未依法上市，走私只會不斷，合法稅收根本收不到。

對於菸捐菸稅可以挹注國家預算，陳瑩在1日質詢時也就擴大老人健保補助議題質詢邱泰源。陳瑩表示，在野黨提的補助是只有去掉金字塔頂端的長者，其他為無差別式的全都列入補助；齊頭式的補助對年輕人來講是世代正義的問題，這分明是濫用國家公帑。對此，邱泰源承認，要月入3萬7500元的年輕人付保費，對世代正義是不好的，相關部門一直都在收集數據，會提供給其他部會討論政策時參考。

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