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頂新和德文教基金會「成美藝廊」　2025年徵件開跑

頂新和德文教基金會「成美藝廊」2025年徵件開跑（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲（右1起）作家宋澤萊、藝術家林興華、藝術家余季與參與貴賓合影留念。（圖／頂新和德文教基金會提供，以下同）

生活中心／綜合報導

彰化縣永靖鄉「成美藝廊」將開放2025年展覽申請，邀請各藝術工作者、藝文團體踴躍報名。2025年的徵件展覽申請自7月1日起至2024年8月31日截止，成美藝廊期待成為分享與交流的藝文平台，共同促進人文美學與傳統藝術的發展。

自1997年頂新和德文教基金會於彰化縣永靖鄉成立以來，秉持回饋鄉里、關懷地方的心意，從教育、社福、產業、環境、人文等多個面向，協助深耕永靖地方的在地發展，基金會創辦人魏應充表示，讓一下代有文化涵養，是我們這一代的責任，盼望鄉親能受到藝術美學滋養，特別於辦公大樓保留一樓場域，辦理藝文展覽。從早期取名為鄉民藝廊，到後期改名成美藝廊，至今累計觀展人次已達20萬，成為南彰化最優質的私人公共藝廊之一。

頂新和德文教基金會「成美藝廊」2025年徵件開跑（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲創辦人魏應充與陶藝家江富山交流展場作品。

頂新和德文教基金會「成美藝廊」2025年徵件開跑（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲國小幼童美學推廣活動。

頂新和德文教基金會「成美藝廊」2025年徵件開跑（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲花蓮藝術家林興華老師導覽解說。

成美藝廊除了支持在地藝文團體不餘遺力外，2024年也邀請曾獲花蓮縣文化薪傳獎的林興華開辦「林興華繪畫創作展-天地雲光」展覽，帶來35件當代水墨作品及12件瓷器作品。林興華這位來自花蓮的藝術家，國立藝專水墨組畢，曾向李仲生學習當代水墨，其作品中流露出抽象濃厚深刻的人文底蘊，又帶有流暢筆意及絢爛色彩，描繪出東部獨有的自然之美，透過他的咨意揮灑，東岸的壯闊山水躍然紙上，讓彰化永靖鄉親一飽眼福。除了醉心創作外，也投入藝術社造30年，於開展活動分享其經驗，還為我們邀請到第17屆國家文藝獎得主作家宋澤萊與王功蚵藝文化館主理人余季一同參與。

頂新和德文教基金會「成美藝廊」2025年徵件開跑（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲「天地雲光」展覽一角。

頂新和德文教基金會「成美藝廊」2025年徵件開跑（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲「植物紀實2024」展覽一角。

2025年徵件展覽申請自7月1日起至08月31日截止，誠摯邀請國內外公私立美術、文化資產及藝文團體、機關、學校或個人創作者申請，展出的藝術媒材不限，舉凡木藝、石藝、陶藝、漆器、琉璃、雕塑、水墨、書法、版畫、雕刻、攝影等媒材均可申請。歡迎民眾多加利用，和藝術愛好者與觀眾分享此平台。相關申請簡章，請查詢：https://reurl.cc/oRm1mj 下載 ，或是搜尋頂新和德文基金會官方網站或臉書。

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