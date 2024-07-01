台東民政處長發酒瘋！強攔母子狂問：是不是詐騙　囂張嗆警畫面曝

記者楊漢聲、吳佩蓁／台東報導

台東縣政府民政處長林宏義驚傳在街頭發酒瘋，有一對母子27日晚間到花蓮一信銀行存款，蹲在門口的林宏義卻突然對2人咆哮「你們是不是詐騙」，還自稱是警察不讓民眾離開，讓母子嚇壞報警求助，警方到場後林仍持續叫囂，最後被帶回派出所通知家屬帶回。林宏義今（1日）現身道歉，坦言當晚不小心喝多酒後失態，後續會自請處分，深刻檢討。

▲林宏義酒醉脫序行為被民眾拍下PO網。（圖／記者楊漢聲翻攝）



民眾指出，當天他陪母親到銀行存錢，正準備離開時，林宏義卻突然對2人咆哮「你們是不是詐騙」，民眾向他解釋是在存錢後，林竟自稱是警察阻止2人離開，民眾只好報警處理，警方到場後，林仍不斷叫囂「我怎樣」，還說自己是行政處的員警。

事後民眾發現他身上穿著「我愛台東」的T恤，猜測林可能是縣府員工，結果一查竟發現林是台東縣政府前行政處長，現為民政處長，酒後脫序行為讓民眾氣炸「台東縣政府怎麼會讓這種素質的人當官員」。

▲台東縣政府民政處長林宏義坦承酒後失態，後續會自請處分 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

林宏義解釋，當天和朋友聚餐，不小心喝多了，經過銀行時看到2名民眾操作ATM許久，因他曾當過警察，直覺2人遭遇詐騙，才會上前詢問是否需要報警，對於2名民眾及巡邏員警感到非常抱歉，後續將會自請處分。