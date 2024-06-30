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木柵集應廟出錢出地　與萬芳醫院合作成立木新社區服務站

▲▼木柵集應廟與萬芳醫院合作成立木新社區服務站，提供文山區長照與醫療服務。（圖／木柵集應廟提供）

▲木柵集應廟與萬芳醫院合作成立木新社區服務站，提供文山區長照與醫療服務。（圖／木柵集應廟提供）

記者陳家祥／台北報導

木柵集應廟與萬芳醫院共同攜手，成立木新社區服務站，提升社區的長照醫護需求。此服務站由木柵集應廟捐出房舍、萬芳醫院支援醫師與護理、長照人力，提供在地居家醫療、復健、護理、藥師、營養餐飲等服務，希望社會各界可以投入長期照護相關服務，共同面對高齡化社會帶來的問題與長者需求。

木新社區服務站開幕儀式28日舉行，包含萬芳醫院院長劉燦宏、在地議員王閔生、木新里里長鄭明通、萬興里里長林志冠、政治大學王信實教授與多位在地鄉親共同參與。

木柵集應廟主委張敏男表示，萬芳醫院2017年推動「文山區石頭湯服務站」，曾為文山區居民提供多元的醫療整合照顧服務，在2022年熄燈時居民深感不捨，集應廟與張炎虎基金會聽見在地居民熱切地需求，捐出廟地並整修空間，成立木新社區服務站，將繼續替在地居民服務。

劉燦宏表示，萬芳醫院長期服務在地社區，文山地區的凝聚力量很強，石頭湯結束後，張炎虎基金會、木柵集應廟，政大ESG，在特殊的緣分下，一起成立木新社區服務站，未來有集應廟的地方就會有萬芳醫院，這也是台北市的特殊案例，在沒有官方的補助下，全部由民間來促成。

王閔生表示，整合這塊地跟房舍改建，老屋整建搭配未來使用方便，接下來會持續服務在地長者，目前在長照空間動線跟法規仍然需要推動，使其圓滿便民，回持續協助推動，服務長者。

政大USR王信實教授談到，政大師生結合專業與熱情持續服務在地社區，師生在第一線學習長照與社工社福等面向。接下來在服務站試營運期間，會舉辦3場茶會、以及6場親子共學活動，未來將繼續連結醫療端與各項院外社區資源，以醫養整合為主要目標，對社區民眾提供連續性照顧，延緩失能，促進健康。

▲▼木柵集應廟與萬芳醫院合作成立木新社區服務站，提供文山區長照與醫療服務。（圖／木柵集應廟提供）

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