直播主特斯拉被潑漆砸窗！2煞落網喊：無償相挺　警續追藏鏡人

記者邱中岳／台北報導

北市大同區一台特斯拉在11日遭車主發現被人砸毀，還被潑灑黃色油漆，事後被害人錄下影片表示「不要得罪抖音大哥」不然就會變成這樣，被害人通知警方到場，並提出毀損告訴，被害人認為是因為之前與其他直播主有嫌隙，所以才會被砸車潑漆，警方也在19日晚上6時許將2人逮捕到案。

警方調查，27歲的蘇姓直播主，在11日發現心愛的特斯拉電動車遭到潑漆、車窗還有被人持球棒敲擊砸毀的痕跡，當場拍下影片表示，「不要得罪抖音大哥、直播主，不然就會變成這樣」，警方獲悉後展開追查，並調閱監視器畫面，懷疑有2人涉嫌重大，持續追查逃逸行蹤。

▲北市直播主特斯拉被人潑漆，2人被逮聲稱「無償相挺」，警追幕後藏鏡人。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方鎖定2名40歲、33歲李姓男子涉案程度相當高，經過警方多日埋伏，19日晚上6時許同步執行逮捕，分別在新北市蘆洲區、桃園地區逮捕2人，也將2人帶回北市警局大同分局釐清案情，訊後依照毀損、恐嚇等罪嫌送辦。

初步了解，2名李姓男子到案後，坦承是受人之託才潑漆砸車，但是對於是否有收錢辦事，解釋是「無償相挺」、幕後主使者是誰則不願吐實，僅表示，有受朋友之託，但並非外傳抖音大哥、直播主等，警方目前高度懷疑還有藏鏡人，也將持續追查教唆者下落。