福州踩線團抵達馬祖！赴北海坑道「坐搖櫓船」：非常開心

記者蔡儀潔、任以芳／台北-北京-連江報導

福建福州踩線團一行22人由福州市旅遊協會會長韓鳴率隊，今（29）日下午抵達馬祖，參加歡迎儀式後搭船遊覽北海坑道，許多團員脖戴夏威夷彩色花圈，看到鏡頭時開心揮手。馬祖觀光協會理事長孫孝豪表示，今日進展十分順利，大家已經開心在參觀。

▲▼福州赴馬祖踩線團抵達馬祖，團長韓鳴與縣府迎接人員握手。（圖／民眾提供）

據悉，踩線團22名團員多為「90後」年輕人，這次是第一次到馬祖，心情是相當興奮。一行人今日中午12點半從福州馬尾琅岐碼頭出發，連江縣政府秘書長張龍德等人在馬祖碼頭迎接，與訪團親切握手。

▲歡迎儀式現場安排了舞獅表演。（圖／民眾提供）

在歡迎儀式上，現場畫面可見，巨型的紅藍色拱門寫著「熱烈歡迎福州市旅遊協會蒞臨馬祖參訪」，多頭彩色舞獅表演氣氛熱烈。雙方還互相贈送伴手禮，其中踩線團由韓鳴向張龍德送上茉莉花茶，禮盒上寫著「福馬一家親」。

▼韓鳴（右）向張龍德（左）送上福州特產茉莉花茶。（圖／受訪者提供）

儀式結束後，踩線團馬不停蹄開始考察行程，第一站是到知名景點北海坑道搭船遊覽。畫面可見，韓鳴等10名團員坐在黃色搖櫓船上，面對鏡頭開心揮手致意。

▼踩線團在北海坑道搭船遊覽。（圖／受訪者提供）

據孫孝豪介紹，踩線團3天2夜的時間內，將參訪北海坑道、鐵堡、馬祖酒廠、八八坑道、津沙聚落、媽祖旅遊園區、芹壁聚落等景點。

韓鳴稍早受訪時指出，這次來的踩線團員都是年輕人，也是第一次去馬祖這麼美麗的海島，所以說他們心情非常開心，也很期待這次考察踩線之旅。

▼雙方在南竿遊客中心前合影。（圖／受訪者提供）