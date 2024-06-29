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嘉義市錄取58名國中小學暨幼兒園專任教師

▲▼ 嘉義市113學年度注入58名新進國中小學暨幼兒園專任教師 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 嘉義市113學年度錄取58名新進國中小學暨幼兒園專任教師 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市113學年度國民中小學暨幼兒園專任教師聯合甄選複試日前於民生國中、興嘉國小及大同國小辦理完成，國中錄取7人、國小錄取38人，另幼兒園階段錄取13人，並於6月28日下午2時完成第一次公開介聘作業，分發錄取之優秀師資到各校服務。

▲▼ 嘉義市113學年度注入58名新進國中小學暨幼兒園專任教師 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長表示，今年許多縣市同時辦理國小專任教師甄選初試，今錄取的老師們都是願意一起為嘉義市教育努力、具有無限熱忱的優秀人才。本次招考競爭激烈，錄取教師都有堅強實力才能通過初、複試並脫穎而出，期待每位加入嘉義市團隊的老師都是教學現場的即戰力，也期許這些優秀教師加入嘉義市教育團隊後能為教育現場帶來新風貌。

▲▼ 嘉義市113學年度注入58名新進國中小學暨幼兒園專任教師 。（圖／嘉義市政府提供）

教育處處長郭添財表示，今年度嘉義市國中小暨幼兒園久違共同開缺，三階段總計錄取58名正式教師。國中錄取7名正式教師，其中國文科、資訊科技科、童軍科各錄取1名，另實驗教育組則錄取國文科3名、數學科1名。國小錄取38名正式教師，普通類14名、英語類5名、自然類6名、體育類2名、特教類7名及專任輔導教師4名。幼兒園錄取13名正式教師，分別為普幼組10名，學前特教組3名。介聘結果已公告於嘉義市教師甄選報名系統（https://exams.cy.edu.tw/），若有放棄介聘之正式教師缺額，將另於7月3日辦理第二次公開介聘作業。

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