北市青春專案起跑...市長蔣萬安率警前往稽查場所　首日逮54人



▲北市府在暑假期間辦理青春專案聯合稽查，蔣萬安也前往相關稽查場所。(圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

青少年暑假期間，北市府在28日結合相關單位舉辦青春專案聯合稽查勤務，台北市市長蔣萬安也到北市警局大安分局聽取工作簡報，並且陪同相關單位一同前往稽查處所，北市警局當天也查獲9件毒品、12件詐欺、賭場以及竊盜案3件，公共危險案1件1人、通緝犯20人、少年無照駕駛1件1人等成效。

有鑑於暑假期間，北市府在28日晚間結合警察、社會、教育、衛生、消防、產發局、建管處及商業處等跨局處力量，擴大舉辦「青春專案」聯合稽查勤務，市長蔣萬安也專程到警察局大安分局聽取工作簡報，隨後率隊前往轄內青少年易聚集場所進行聯合稽查工作。

市長蔣萬安也親自前往北市警局大安分局聽取工作簡報，會中強調，暑假期間青少年常會規劃求職打工及多元休閒活動等，要求市府各局處謹慎以對，落實對青少年各項保護工作，如青少年易出入場所之消防及公共安全檢查、求職防騙宣導等。

北市警察局局長李西河表示，為避免幫派、詐欺集團招攬、吸收青少年從事不法規避刑責，暑假期間警方將加強毒品、詐欺、組織犯罪、兒少性剝削及性影像等案件查緝並列入重點工作，持續針對青少年易聚集之網咖、電子遊戲場、KTV、夜店等場所加強巡查，維護青少年安全。





北市警局配合青春專案首日，共計查獲毒品案9件9人、詐欺案12件19人、賭博案1件，移送1名現場負責人、竊盜案3件3人、公共危險案1件1人、通緝犯20人、少年無照駕駛1件1人等成效。