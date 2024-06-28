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快訊／北高雄人等到了！高捷「岡山車站」6／30試營運　新路段免費

▲▼高雄捷運。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲北高雄人終於等到了！捷運「岡山車站」6月30日試營運通車。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

岡山人終於等到了！高雄捷運紅線向北延伸至岡山車站(RK1)獲交通部核發營運許可，今(28日)宣布要在6月30日辦理試營運啟航，當日中午12點起至8月31日止，捷運R24岡山高醫站至RK1岡山車站開放免費搭乘。

高雄捷運紅線岡山路竹延伸線第一階段，規劃為R24南岡山站至台鐵岡山車站，長約1.46公里，為一座高架車站，總建設經費30.2億元。

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▲▼高雄捷運。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲6月30日中午12點新路段開放市民搭乘。（圖／記者許宥孺翻攝）

捷運R24岡山高醫站至RK1岡山車站路段於6月20日獲交通部核發營運許可，高市府訂於6月30日中午12點正式試營運，屆時開放市民搭乘體驗。

捷運局長吳嘉昌表示，為鼓勵民眾搭乘，市府推出新通車路段免費搭乘好康服務，自6月30日中午12時起至8月31日止，民眾持電子票證、信用卡、電子支付等方式刷卡搭乘捷運，於岡山車站(RK1)進出站，可享岡山高醫站(R24)至岡山車站(RK1)路段免費搭乘。

▲▼高雄捷運。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲新路段至8月31日前免費搭乘。（圖／記者許宥孺翻攝）

捷運岡山車站緊鄰台鐵岡山站、岡山轉運站，將成為大岡山地區最重要的交通樞紐，未來市民可以透過台鐵及公路客運，輕鬆轉乘捷運紅、橘線、環狀輕軌，再搭配YouBike2.0公共自行車與公車接駁服務，形成都市綠色交通路網。

捷運岡山站周邊東、西兩側基地規劃聯合開發，可透過跨站天橋串連岡山火車站前後站與捷運站，雙鐵共構打造岡山軌道經濟，成為北高雄新地標。

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