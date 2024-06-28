海巡署破14萬包私菸市值950萬　尼古丁全超標

▲▼海巡署台中查緝隊破獲14萬包私菸，市值950萬，經檢驗尼古丁全超標。（圖／海巡署提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

海巡署偵防分署台中查緝隊27日在南投縣集集鎮破獲一間私菸工廠，查扣大約14萬包、市值950萬元私菸及相關機具，該私菸集團分工細膩，從進口、烘焙、捲菸到包裝，全由不同人在不同地點作業，1包可獲利50元，考量東南亞移工眾多，還依國家客製化不同口味，私菸所含尼古丁全超標，偵防分署今年已查獲7間工廠，將持續追緝，保障國人安全。

查緝隊上月獲報後，經過1個多月的跟蒐確認工廠位在集集鎮，昨天持搜索票前往，逮捕68歲蔡姓主嫌、43歲賴姓和35歲莊姓工人，查扣菸絲下腳料2730公斤（可製成13萬6500包私菸），捲菸成品5000支（可製成250包）、半自動捲煙機乙台及相關製菸機具。

私菸集團分工細膩，先以合法肥料名義，進口菸絲下腳料，然後分散多處工廠，添加香精、烘焙、裁切，然後再以半自動化捲菸機捲成紙菸，最後再包裝出售，各階段都由不同人、在不同地點進行。

1包私菸成本約20元，終端賣出70元，獲利驚人，捲菸環境惡劣，現場濃濃受潮霉味，不僅品質差，尼古丁更是超標得驚人，警方除將蔡嫌等人依違反「菸酒管理法」函送南投縣政府裁處之外，將全力追緝未經檢驗合格偽劣菸品流入市面，破壞經濟秩序，危害民眾健康。