快訊／大雷雨來襲！7縣市傍晚起「對流雨彈開炸」　最新警戒區域曝

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

記者閔文昱／台北報導

中央氣象署針對7縣市發布大雨特報，因對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，屏東縣已有豪雨發生，今（27）日台南、嘉義地區及台中、雲林、南投、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

大雨地區

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南投縣、台中市、雲林縣、嘉義市、花蓮縣、嘉義縣、台南市

▲氣象署大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

資料來源：氣象署