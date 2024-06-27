快訊／6縣市大雨特報「下到晚上」　雷雨彈炸2地

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／記者許權毅攝）

記者蔡亞樺／台北報導

午後降雨持續擴大，中央氣象署今(27日)下午3時25分針對6縣市發布大雨特報，持續到晚上，並針對屏東縣、高雄市發布大雷雨訊息，並在屏東縣三地門鄉發布災防告警，留意溪水暴漲並盡速遠離。

氣象署表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日高雄、屏東地區及台中、南投、嘉義、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

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▲6縣市大雨特報。（圖／氣象署提供）

屏東縣、高雄市大雷雨持續時間至下午4時30分；請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水。

此外，氣象署針對屏東縣沙漠溪(海神宮)發布災防告警，持續時間至下午5時33分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

大雨特報

影響時間：27日下午至27日晚上

＊大雨：台中市山區、南投縣山區、嘉義縣山區、高雄市、屏東縣、恆春半島、花蓮縣山區

大雷雨即時訊息

影響時間：27日白天

＊警戒區域：屏東縣、高雄市

山區暴雨

影響時間：27日白天

＊警戒區域：屏東縣三地門鄉山區暴雨

