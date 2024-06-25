奧萬大8月推自然學堂　體驗野生動物調查、森林寫生療育、親子攝影

▲奧萬大園區內發現的穿山甲。（圖／林業保育署南投分署提供）

記者高堂堯／南投報導

奧萬大國家森林遊樂區今年首度於暑假期間的8月推出一系列「自然學堂」課程，讓遊客擔任調查員、實際操作野生動物調查作業，或化身探索自我的畫家，在奧萬大夏季獨有的森林光影變化中，繪製森林與內心對話的過程，時而則是攝影師，用手中的相機留下感動的生態畫面，在夏季體驗不一樣的奧萬大。

林業及自然保育署南投分署表示，奧萬大園區除野生物相豐富，搭配當季日照及植物生長交錯的光影變化，讓森林處處充滿意料外的驚喜，適合親子家庭一起前往參加動靜皆宜的活動內容共學；第一堂8月2至4日的「野生動物調查研習班」，主要以成人為授課對象，將實際運用並操作調查工具，觀察認識野生動物的生態習性，之前曾有野山羊、紅斑蛇、台灣藍鵲等多種動物紀錄，本次還可望發現山豬或保育類生物的蹤影。

▲莫氏樹蛙。（圖／林業保育署南投分署提供）

第二堂8月17至18日的「森林小畫家」，提供現場遊客免費報名參加，由專業導覽志工帶領，以初階版的森林療癒體驗活動帶領遊客認識、享受奧萬大森林，透過寫生的方式記錄自己獨特的視野，達到舒壓放鬆感；最後一堂8月19至20日「為您攝想-生態攝影研習班」，專業講師將引領親子一起合作用手機拍攝，學習如何把動物、植物或風景拍得好看，又能凸顯出重點特色。

▲▼在森林中體驗寫生的魅力。（圖／林業保育署南投分署提供）

南投分署表示，「野生動物調查研習班」（https://recreation.forest.gov.tw/Education/Course?id=AWD-C1303）及「為您攝想-生態攝影研習班」（https://recreation.forest.gov.tw/Education/Course?id=AWD-C1311），均已於山林悠遊網開放網路預約報名，提早報名還能享有早鳥專屬優惠；「森林小畫家」（https://recreation.forest.gov.tw/Education/Course?Id=AWD-E1302）則為現場報名，8月17至18日每天上午10點及下午2點各有一梯次，免費參與，上述活動詳情或簡章可至台灣山林悠遊網查詢，或奧萬大自然教育中心臉書粉絲頁洽詢。