　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

奧萬大8月推自然學堂　體驗野生動物調查、森林寫生療育、親子攝影

▲奧萬大園區內發現的穿山甲。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲奧萬大園區內發現的穿山甲。（圖／林業保育署南投分署提供）

記者高堂堯／南投報導

奧萬大國家森林遊樂區今年首度於暑假期間的8月推出一系列「自然學堂」課程，讓遊客擔任調查員、實際操作野生動物調查作業，或化身探索自我的畫家，在奧萬大夏季獨有的森林光影變化中，繪製森林與內心對話的過程，時而則是攝影師，用手中的相機留下感動的生態畫面，在夏季體驗不一樣的奧萬大。

林業及自然保育署南投分署表示，奧萬大園區除野生物相豐富，搭配當季日照及植物生長交錯的光影變化，讓森林處處充滿意料外的驚喜，適合親子家庭一起前往參加動靜皆宜的活動內容共學；第一堂8月2至4日的「野生動物調查研習班」，主要以成人為授課對象，將實際運用並操作調查工具，觀察認識野生動物的生態習性，之前曾有野山羊、紅斑蛇、台灣藍鵲等多種動物紀錄，本次還可望發現山豬或保育類生物的蹤影。

▲莫氏樹蛙。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲莫氏樹蛙。（圖／林業保育署南投分署提供）

第二堂8月17至18日的「森林小畫家」，提供現場遊客免費報名參加，由專業導覽志工帶領，以初階版的森林療癒體驗活動帶領遊客認識、享受奧萬大森林，透過寫生的方式記錄自己獨特的視野，達到舒壓放鬆感；最後一堂8月19至20日「為您攝想-生態攝影研習班」，專業講師將引領親子一起合作用手機拍攝，學習如何把動物、植物或風景拍得好看，又能凸顯出重點特色。

▲▼在森林中體驗寫生的魅力。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲▼在森林中體驗寫生的魅力。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲奧萬大將於8月推出自然學堂系列課程。（圖／林業保育署南投分署提供）

南投分署表示，「野生動物調查研習班」（https://recreation.forest.gov.tw/Education/Course?id=AWD-C1303）及「為您攝想-生態攝影研習班」（https://recreation.forest.gov.tw/Education/Course?id=AWD-C1311），均已於山林悠遊網開放網路預約報名，提早報名還能享有早鳥專屬優惠；「森林小畫家」（https://recreation.forest.gov.tw/Education/Course?Id=AWD-E1302）則為現場報名，8月17至18日每天上午10點及下午2點各有一梯次，免費參與，上述活動詳情或簡章可至台灣山林悠遊網查詢，或奧萬大自然教育中心臉書粉絲頁洽詢。

ET快訊
謝忻父母西班牙遇恐怖搶劫！遭掐脖休克送醫
爆乳服務生要失業了！　Hooters決定關閉全美40多間分店

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南市5校1師獲閱讀磐石及推手獎　黃偉哲肯定優異表現

黃偉哲積極推動公園特色遊戲場　打造台南友善親子戶外空間

台南永康婦友愛心會、安南青商會捐贈復康巴士　黃偉哲感謝各方大愛

2024台南管樂藝術季「管樂開麥拉」拍板起跑　33場精彩節目輪番上演

Fun暑假玩工藝！　《成為小小工藝師》學習單上線

奧萬大8月推自然學堂　體驗野生動物調查、森林寫生療育、親子攝影

桃園社區營造榮獲文化部評核特優　居民生活品質提升

嘉義地檢署南華大學校園宣講　攜手青年學子反貪倡廉

獨／台中新社著名景點「安妮公主花園」雨中火災　木造2樓餐廳燒毀

快訊／閃電豪雨路樹倒　台8線交通受阻2小時

夫妻對拜頭低就管錢　職軍尪秒趴下不退讓

唐治平現身宜蘭「狂晃頭」　在頭城被警關切大聲吼罵

3台灣人在柬埔寨被抓 恐終身監禁｜20240625 ET午間新聞

謝金燕《浪姐5》直播飆唱〈練舞功〉　　超穩舞台嗨翻：希望大家記得我！

全新小黃裝安卓主機突竄火　中控台全毀！運將這下心碎了

闖紅燈攔腰撞車！飛過分隔島再碰2車　「駕駛座全毀」台中女慘死

孫鵬救回婚姻載狄鶯出門 壞習慣被直擊｜20240625 ET午間新聞

金智媛趁空送粉「臉頰愛心」超Q　千人擠爆東區她聽尖叫害羞惹

周杰倫「8月空下來了」演唱會有譜？　在等大巨蛋：趕快回覆我

愛孫失蹤114天！彰化鹹粥嬤傷心求助　警一查驚：他3／4出境泰國

台南市5校1師獲閱讀磐石及推手獎　黃偉哲肯定優異表現

黃偉哲積極推動公園特色遊戲場　打造台南友善親子戶外空間

台南永康婦友愛心會、安南青商會捐贈復康巴士　黃偉哲感謝各方大愛

2024台南管樂藝術季「管樂開麥拉」拍板起跑　33場精彩節目輪番上演

Fun暑假玩工藝！　《成為小小工藝師》學習單上線

奧萬大8月推自然學堂　體驗野生動物調查、森林寫生療育、親子攝影

桃園社區營造榮獲文化部評核特優　居民生活品質提升

嘉義地檢署南華大學校園宣講　攜手青年學子反貪倡廉

獨／台中新社著名景點「安妮公主花園」雨中火災　木造2樓餐廳燒毀

快訊／閃電豪雨路樹倒　台8線交通受阻2小時

陳庭妮穿DIOR露「隱形性感」　劉以豪大讚「鞋帶」：胖胖的很可愛

「天鉞星」加持！3生肖下半年福星高照　把握機運年底獎金領不完

百貨徵人「日文要N1」還列7大工作內容　驚人起薪讓全場氣炸

盤點8個正能量金句：沒有做不成的夢，只有不早醒的人

快訊／周杰倫金智媛現身東區代言　警車突倒退撞上900萬邁巴赫

台南市5校1師獲閱讀磐石及推手獎　黃偉哲肯定優異表現

丈夫、閨蜜雙重背叛！車上幽會「手工排毒」　偷帶回家極樂性愛

夏季妝容不脫妝！「鮮活感」底妝有秘訣　定妝用噴的更好

黃偉哲積極推動公園特色遊戲場　打造台南友善親子戶外空間

駐美代表俞大㵢遭爆亂花公帑　林憶君批外交部追查吹哨者

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

地方熱門新聞

獨／台中著名「安妮公主花園」火災

快訊／台中死亡車禍　1人壓車底不治

裝設冷氣室外機　未符合職安規定要罰3至30萬元

Fun暑假玩工藝！《成為小小工藝師》學習單上線

2024台南管樂藝術季「管樂開麥拉」拍板起跑

奧萬大8月首推自然學堂系列活動

女大生到壽司店將守宮放盤上　衛生局回應

桃園社區營造　榮獲文化部評核特優

台中南屯市場整頓3個月　路霸攤商怕吞罰單不擺了

嘉義地檢署前進南華大學　校園宣講反貪倡廉

台南永康婦友愛心會、安南青商會捐贈復康巴士

黃偉哲積極推動公園特色遊戲場

閃電豪雨路樹倒　台8線受阻2小時

台南市5校1師獲閱讀磐石及推手獎

更多熱門

相關新聞

奧萬大聯外道路剛搶通又坍方！土石淹沒馬路畫面曝

奧萬大聯外道路剛搶通又坍方！土石淹沒馬路畫面曝

受到豪雨鋒面影響，造成南投山區多處出現落石坍方、泥流，奧萬大國家森林遊樂區7日才宣布休園3天進行整修，怎料10日上午剛開放，下午3時許聯外道路4.9K邊坡又坍方，目前經林業保育署南投分署調派挖土機，已搶通完畢，園區也正常開放。

聯外道路中斷！奧萬大森林遊樂區封閉

聯外道路中斷！奧萬大森林遊樂區封閉

奧萬大休園3天　道路崩塌中斷

奧萬大休園3天　道路崩塌中斷

奧萬大綠野山莊推「生態旅遊主題房」

奧萬大綠野山莊推「生態旅遊主題房」

黑翅螢求偶季節到　奧萬大連3周推「拜訪夜精靈」

黑翅螢求偶季節到　奧萬大連3周推「拜訪夜精靈」

關鍵字：

奧萬大自然學堂

讀者迴響

熱門新聞

台北妹子下體除毛遭性侵！做一半遭逞慾

保姆狠心虐童被逮　本尊曝光像極韓系美女

好多人咳嗽！　醫示警「有7症狀」別拖了

無糖手搖飲暗藏「熱量陷阱」！減重醫示警

爆乳服務生要失業　Hooters關多間分店

新北男墜樓撞到路過女　男無呼吸搶救

愛孫失蹤114天嬤求助　警查出他出境泰國

超商茶葉蛋降價了！單顆9元有找

謝忻爸媽西班牙遇恐怖搶劫！

女獄警床技征服重刑犯　與多名囚犯性愛

「4星座」6月底開始轉旺！把握1關鍵財運愛情雙收

即／高雄8歲男童染A流不幸亡　最新疫調曝光

獨／台中著名「安妮公主花園」火災

即／楊梅天成醫院爆偷拍　變態職員健檢中心廁所裝針孔

統一獅上半季封王！7-11祭咖啡買1送1

更多

最夯影音

更多

夫妻對拜頭低就管錢　職軍尪秒趴下不退讓

唐治平現身宜蘭「狂晃頭」　在頭城被警關切大聲吼罵

3台灣人在柬埔寨被抓 恐終身監禁｜20240625 ET午間新聞

謝金燕《浪姐5》直播飆唱〈練舞功〉　　超穩舞台嗨翻：希望大家記得我！

全新小黃裝安卓主機突竄火　中控台全毀！運將這下心碎了

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面