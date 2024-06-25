全聯會員破千萬！Energy、福利熊大跳16蹲　夏日福袋抽運動名車

▲全聯PX Pay會員破千萬，全支付會員將挑戰500萬，特別邀請唱跳天團Energy代言，跟福利熊大跳16蹲。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

全聯PX Pay會員破千萬，全支付會員將挑戰500萬！今（25）日特別邀請唱跳天團Energy代言，跟福利熊大跳16蹲，引發現場轟動。全聯總經理蔡篤昌提到，Energy在20年前的粉絲如今已成為全聯主力客群，此外還有更年輕的粉絲，等於橫跨中青三代。而為了鼓勵會員升級全支付，7月起店外消費最高可享4.5%回饋。

▲Energy擔任「PX Pay千萬會員代言人」，還將16蹲升級成「16付」。（圖／記者林育綾攝）

Energy今年回歸歌壇，新歌《星期五晚上》掀起海內外「E16蹲」風潮，今日MV在YouTube頻道也突破千萬人次點擊，特別受邀成為「PX Pay千萬會員代言人」，還將16蹲升級成「16付」。

7月1日～7月31日期間，使用全支付在5個以上品牌消費，單筆不限金額，付款16次以上，即可參與抽獎，將抽1名消費者獨得16萬全點（1點等於1元）。

而PX Pay會員升級為全支付，不僅是在使用的場域升級，在消費回饋優惠上也升級。全支付總經理游金榮表示，全支付會員數已趨向自然增長，會員經營的目標將會放在維持並提高活躍用戶數為主，搭配行銷檔期活動、新通路及新服務的上線，創造需求滿足消費者各種支付情境，讓用戶真正感到方便並且經常使用。

▲Energy在20年前的粉絲如今已成為全聯主力客群，此外還有更年輕的29歲以下粉絲，等於橫跨老中青三代。（圖／記者林育綾攝）



除了走出全聯，更踏進海外市場，全支付日本跨境服務在2月底正式上線，內部交易數據顯示，跨境支付5月交易額，與4月同期成長近2倍。因應國人出國旅遊需求，全支付也將持續拓展境外其他國家，滿足消費者各種支付情境。

全聯千萬會員活動在7月起跑至今年12月31日止，PX Pay會員於全聯實體門市使用PX Pay或「全支付」結帳時，前月付款累積（需為PX Pay會員）之消費級距，消費累積滿2千元(含)，店外享最高全點2.5%回饋。滿4千元(含)，店外享最高全點3.5%回饋。滿8千以上，店外享最高全點4.5%回饋！

▲全支付回饋最高4.5%。（圖／記者林育綾攝）

前月累積的消費，當月全支付全台近30萬，可支付據點筆筆最高全點4.5%回饋，涵蓋範圍擴及食、衣、住、行、育、樂，合作品牌及場域眾多，包括：屈臣氏、NET、漢堡王、可不可熟成紅茶、仁愛眼鏡、全國電子、台灣大車隊、錢櫃、IKEA、爭鮮、101文具天堂、王品牛排、85度C、健身工廠、寵物公園、摩曼頓、東森購物、小林眼鏡各大夜市商圈等，皆可全支付。

●全聯夏日福袋抽多功能運動休旅車

為歡慶PX Pay千萬會員達成，全聯首度推出夏日福袋活動，搬出2台「Discovery Sport多功能運動休旅車」，分別為市價228萬、212萬，還有3台Gogoro「VIVA XL BELT」、全聯福利點數、PALLADIUM法國潮流品牌購物金⋯等獎項，總獎價值超過500萬。

▲全聯首度推出夏日福袋活動，搬出2台「Discovery Sport多功能運動休旅車」。（圖／業者提供）

全聯攜手大潤發推出3款福袋，超過5萬組，將於8月29日直播開獎。第1款為居家必備的「PALLADIUM潮流保冷托特袋組」，限量超值價666元，內含2次抽獎機會。第2款是看準暑期出遊旺季所推出的「PALLADIUM潮流胖胖箱組」，限量超值價1666元，內含6次抽獎機會。第3款是此次福袋必搶的「BRUNO 多功能電烤盤」限量超值價1800元，含6次抽獎機會，總計發行超過18萬組抽獎序號。

全聯表示，此次首次推出夏日福袋活動，物超所值的組合，期待掀起搶購風潮，完銷業績預計可突破5千萬元，相信超值的福袋魅力可帶動業績成長1成。

▲全聯福利熊與Energy今日互尬16蹲。（圖／記者蔡琛儀攝）