「三角形銀杏葉」轟鳴過成都　陸六代殲-36第二次試飛

軍武中心／台北報導

中方空軍「六代機」殲-36在17日進行第二次試飛，去年12月是它的首飛。由於殲36的造型獨特，酷似一片平整的三角「銀杏葉片」，從地面觀察，極好辨認，因此這次試飛不久，網路上立即出現相關影片。

迄今為止，大陸官方從未說明殲36的存在，目前僅知殲-36應為「重型戰鬥機」，由成都611所研發，獨特的菱形機翼結構，能夠減少雷達橫截面積，未來的任務，很可能是負責突破敵方的防空網路，進行先鋒打擊角色。

去年12月26日，一架雙引擎戰機在東北瀋陽完成首次試飛，由瀋陽飛機工業集團（SAC）所研發，在網路上被稱為殲-50。同一天，機體較大且有三具引擎的戰機，則在成都上空現身，旁邊並有殲-20伴飛。

成都上空出現的新機型，被稱為殲-36，在首飛之後，有不少專家針對獨特的機體進行分析，認為殲-36的彈艙尺寸很大，可以內置2枚4噸級高超彈，甚至雙層掛載空空導彈，而且，機翼油箱的尺寸也非常大，推估航程可能超過5000公里。





▲▼大陸六代機殲-36首次試飛，旁邊有殲-20伴飛。（圖／翻攝自微博）

大陸軍事評論員杜文龍先前曾指出，這兩款第六代戰機基於不同的設計理念，旨在滿足未來不同需求，成都試飛的較大型戰機搭載3具引擎，採用無尾菱形翼設計，強調匿蹤能力、遠程飛行和高載荷能力，可能用於執行戰鬥轟炸任務。而在瀋陽試飛的較小型戰機，則採用雙引擎、Lambda構型的無尾翼設計，機動性更強，可能是未來為航母量身打造的艦載戰機。