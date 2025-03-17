　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

「三角形銀杏葉」轟鳴過成都　陸六代殲-36第二次試飛

軍武中心／台北報導

中方空軍「六代機」殲-36在17日進行第二次試飛，去年12月是它的首飛。由於殲36的造型獨特，酷似一片平整的三角「銀杏葉片」，從地面觀察，極好辨認，因此這次試飛不久，網路上立即出現相關影片。

迄今為止，大陸官方從未說明殲36的存在，目前僅知殲-36應為「重型戰鬥機」，由成都611所研發，獨特的菱形機翼結構，能夠減少雷達橫截面積，未來的任務，很可能是負責突破敵方的防空網路，進行先鋒打擊角色。

▲▼大陸六代機殲-36再度試飛。（圖／翻攝自微博）

去年12月26日，一架雙引擎戰機在東北瀋陽完成首次試飛，由瀋陽飛機工業集團（SAC）所研發，在網路上被稱為殲-50。同一天，機體較大且有三具引擎的戰機，則在成都上空現身，旁邊並有殲-20伴飛。

成都上空出現的新機型，被稱為殲-36，在首飛之後，有不少專家針對獨特的機體進行分析，認為殲-36的彈艙尺寸很大，可以內置2枚4噸級高超彈，甚至雙層掛載空空導彈，而且，機翼油箱的尺寸也非常大，推估航程可能超過5000公里。

▲▼大陸六代機殲-36試飛，旁邊有殲-20伴飛。從流出的影片可看見，殲36的外型有如一片平整的三角銀杏葉片。（圖／翻攝自微博）

▲▼大陸六代機殲-36首次試飛，旁邊有殲-20伴飛。（圖／翻攝自微博）

大陸軍事評論員杜文龍先前曾指出，這兩款第六代戰機基於不同的設計理念，旨在滿足未來不同需求，成都試飛的較大型戰機搭載3具引擎，採用無尾菱形翼設計，強調匿蹤能力、遠程飛行和高載荷能力，可能用於執行戰鬥轟炸任務。而在瀋陽試飛的較小型戰機，則採用雙引擎、Lambda構型的無尾翼設計，機動性更強，可能是未來為航母量身打造的艦載戰機。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
453 1 2994 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
壞壞要注意！研究曝「口交會吸入疱疹病毒」恐害失智
洗錢400億元！九州博弈集團總裁2億元天價交保
明晚有更強冷空氣「挑戰寒流」　周三急凍區擴大！最冷探8度
金賽綸：歐巴救救我　金秀賢隔天「冷血2次提告」
國台辦：台灣資通電軍「倚網謀獨」必遭嚴懲
金秀賢公司陰險手段曝！遭控「賣假消息給D社」　關鍵證詞出現
快訊／士林連棟鐵皮倉庫全面燃燒　驚人火勢照亮夜空

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

「三角形銀杏葉」轟鳴過成都　陸六代殲-36第二次試飛

054B首艦「漯河艦」黃海首秀　張競：擺拍卻「掉渣問題」多

防共軍演習「假戲真做」　金防部金門大橋50兵力裝甲車備戰操演

【台灣人多八卦？】媽擔心鄰居 聽救護車聲「跳上陽台」

大S.大炳在天上相聚了　小炳哽咽:很想念她

大S下葬當天...范瑋琪台上哭紅雙眼

【迪士尼拍照被插隊】見提醒無效他毫不客氣跳舞反擊

#台中 #誠品480 報警抓國小女童！5員警到場畫面曝光

#台中 違停猴嗆警「2486」　帥警高EQ微笑繼續開單

薛凱琪演唱會泣不成聲！哽咽唱方大同作曲的歌

李明依呼籲重罰黃子佼　同情孟耿如：給她們生存空間

戚薇被問三胎：生不動了！　開心和李承鉉逛情趣用品 #星光雲REELS

【阿嬤ㄟ配方】以為煮的是紅豆湯一撈...竟出現控肉！

「三角形銀杏葉」轟鳴過成都　陸六代殲-36第二次試飛

054B首艦「漯河艦」黃海首秀　張競：擺拍卻「掉渣問題」多

防共軍演習「假戲真做」　金防部金門大橋50兵力裝甲車備戰操演

比特犬變《省港旗兵》成馬路凶器　鎖定目標死咬不放！專家提醒「千萬別跌倒」

《苦盡柑來遇見你》被網友譽為一集就爆哭　朴寶劍哭戲名場面封神

幕後／備戰2026！黃國昌盼雙北先到位　民眾黨2美女刺客暖身起跑

YTR夫妻見Andy下場有感！　列「3要點不可犯」家寧媽全中

高雄離譜爸「載6歲兒酒駕」　半路自撞分隔島賓士車頭慘毀

眼下不卡粉3秘訣！眼霜按摩打底、遮瑕膏少量多次

洗錢400億元！九州博弈集團總裁陳政谷2億元天價交保

「焦慮會來，也會走」3個方法緩解焦慮症　不擔心未發生的事情

139縣道驚見貨車斗坐10人！彎道急煞「吹風」可罰1.8萬

貪300元遊戲幣交出帳戶　「人頭男」淪詐團共犯慘賠百萬

【超撒嬌】女兒奶音抱怨今天進校來不及親親　爸輕聲哄她：明天親完再進去

軍武熱門新聞

金防部金門大橋50兵力裝甲車備戰操演

陸新武器誕生預示產2萬噸全能艦

張競：漯河艦擺拍「掉渣問題」多

六代殲-36「銀杏葉」二次試飛　

勇鷹高教機又4架飛抵岡山基地

虎鯨無人艇提高055艦兩成戰力

評世界五大槍械！解放軍95式入選

陸1130近防炮　只有10秒能打雄三

圖文：海軍2025敦睦遠航　全台港口參觀時間看這裡

美軍賺多少錢？中士薪水比台灣少將還多

國軍F-16V改F-110發動機　推力恐怖提升

殲20不掉漆源自3000年前絲綢技術

央視：中國海軍已接收095核潛艇

殲20雙座刷空軍塗裝即將入列？

更多熱門

相關新聞

殲20不掉漆　源自3000年前絲綢技術

殲20不掉漆　源自3000年前絲綢技術

隱身戰機雖帶來強大戰力，但如何維持塗層的完整進而保持良好的隱身能力，一直困擾同時擁有F-22、F-35的美國。香港《南華早報》透露，相繼推出殲-20和殲-35兩款隱身戰機的中國，已從3000年前的絲綢織造技術找到靈感，設計出新型雷達吸波材料，為戰機保持光滑皮膚。

殲-20掛16枚空空導彈火力壓制

殲-20掛16枚空空導彈火力壓制

「殲-20」之父楊偉傳遭免職 曾為大陸最年輕戰機總設計師

「殲-20」之父楊偉傳遭免職 曾為大陸最年輕戰機總設計師

東部戰區新年MV「五星旗同框中央山脈」 「銀杏」諧音梗六代機

東部戰區新年MV「五星旗同框中央山脈」 「銀杏」諧音梗六代機

陸軍工爆發！各國加速空中軍備賽

陸軍工爆發！各國加速空中軍備賽

關鍵字：

六代機殲36殲-50殲-20銀杏葉

讀者迴響

熱門新聞

快訊／《周處除三害》男星證實過世　曾被百靈果、博恩大讚！

獨／北市比特犬「自開車窗」撲咬騎士　11天前才闖禍

陸公布台4大網軍頭目長相、身分證字號全曝光

六月喜宣布「49歲生日再嫁」！二婚李易被套牢

快訊／台中爸「一打二」　3歲男童獨留浴室溺斃

女被狗騎求救「會懷孕嗎？」　內行揭內幕

金秀賢金賽綸私密照再＋1！「15歲熱戀模樣曝光」

海軍大武艦年初才亮相就纏絞拖纜損傷　艦長操作失慎被火速調職

即／誠品480烏龍竊案　盧秀燕：書店誣賴民眾將究責

15歲金賽綸交往金秀賢才2個月「被強行成熟」！

快訊／ 陸方公布台灣資通電軍4人個資　軍方回應了

台中3歲童溺斃今相驗釐死因　爸眼布血絲悲痛現身

獨／水果店員解救女子！身份是「台劇演員」親還原過程

金賽綸家屬開戰金秀賢「完整全文逐字稿」！

比特犬又咬傷騎士　警移送動保處裁罰飼主

更多

最夯影音

更多

【台灣人多八卦？】媽擔心鄰居 聽救護車聲「跳上陽台」

大S.大炳在天上相聚了　小炳哽咽:很想念她

大S下葬當天...范瑋琪台上哭紅雙眼

【迪士尼拍照被插隊】見提醒無效他毫不客氣跳舞反擊

#台中 #誠品480 報警抓國小女童！5員警到場畫面曝光

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面