南投縣府獲贈4輛救護車　帝綸溫泉飯店：盼創辦人精神隨車出勤

▲南投縣政府一口氣獲帝綸溫泉飯店業者等善心單位和人士捐贈4輛救護車。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為協助南投縣政府加強救護能量，包括信義鄉東埔帝綸溫泉飯店等善心企業及人士等聯合捐贈4輛救護車；帝綸公司代表黃輝雄說，消防弟兄每次出動都與民眾生命財產安全息息相關，該公司秉持已故創辦人黃永發取之社會、用之社會的理念，希望讓黃永發的精神隨著消防人員的出勤，嘉惠整個社會。

捐贈儀式22日在集集鎮和風山寨餐廳舉行，帝綸公司捐贈的救護車即分配予集集消防分隊，另3台分別為埔里農產企業社梨秀哖捐贈埔里分隊一輛、閻松駿捐贈鹿谷分隊一輛、黃學卿及余素緣捐贈雙冬分隊一輛；縣府秘書長洪瑞智在縣議員黃春麟、集集鎮長吳大村、縣府消防局長林聰吉及近百位鳳凰志工見證下受贈，並回贈感謝狀及紀念品。

洪瑞智表示，隨社會形態轉變、科技日新月異，伴隨而來的潛在危險也日益增加，各種天然災害、交通事故及意外事件頻傳，導致緊急醫療救護案件隨之增加，民眾對緊急救護的需求持續提升，尤其到院前的緊急醫療救護品質，更攸關急傷病患的存活率；他指出，縣府除持續編列預算汰舊換新設備，也需要更多的救護資源挹注，感謝善心企業及民眾熱心公益捐贈救護車，縣府將用在最需要的地方，讓救護人員執勤時更安全，縣民生命安全也更有保障。

黃春麟指出，感謝社會愛心捐贈救護車，期勉消防隊能善用這些設備，提升救護存活率，挽救寶貴的性命；洪瑞智除了致謝表揚，也期盼其善舉能拋磚引玉，凝聚更多力量，一起投入緊急救護行列。