快訊／台鐵113次自強號死傷事故！婦人遭撞飛　頭顱破裂死亡

▲自強號撞上婦人，她當場死亡。（圖／民眾提供）

記者林東良、戴若涵／台南報導

台鐵24日中午12時36分發生一起死傷事故！113次自強號列車行駛於永康車站至台南車站路段間，撞上一名婦人，婦人彈飛至附近草堆，當場頭顱破裂死亡。警消獲報到場處理，並派員到附近疏導交通，至於詳細事故發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。

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▲台南市警永康分局派員管制疏導交通。（圖／記者林東良翻攝）