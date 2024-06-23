高雄男頭痛掛急診！竟是感染「食腦蟲」1個月亡　醫：3症狀快就醫

▲男子腦部遭俗稱的「食腦蟲」入侵造成腦炎，雖經治療仍不治身亡。（示意圖／翻攝unsplash）

圖文／CTWANT

高雄一名男子因頭痛就醫，醫師發現他的腦部遭俗稱「食腦蟲」的「福氏內格里阿米巴原蟲」入侵造成腦炎，雖經治療仍不治身亡。醫師提醒，食腦蟲可能存在於不流動的野溪、山泉等水域，經鼻腔入侵人腦，致死率逾9成，提醒夏日戲水，最好不要選擇不太流動的野溪或水池，且若戲水後出現頭痛、頸部僵直、嘔吐等症狀，務必盡速就醫。

據《中時新聞網》報導，收治該患者的高雄長庚醫院神經外科主治醫師袁俊文表示，這名男子是以急診入院，主訴頭痛、食慾差、虛弱，左側肢體也無力。安排電腦斷層、核磁共振檢查，發現男子左右大腦不對稱，且有著瀰漫性腦病變，不是中風，卻有著浸潤性感染，為釐清病因，除收治住院，也開顱採集其腦部檢體。

[廣告]請繼續往下閱讀...

檢驗出爐後證實，男子腦內遭俗稱「食腦蟲」的「福氏內格里阿米巴原蟲」（Naegleria fowleri）入侵，造成腦組織被破壞，且腦壓升高，因此有頭痛、肢體偏癱等症狀。

袁俊文指出，「食腦蟲」可能從鼻子經顱底進入人的腦內，之後患者可能出現頭痛、嘔吐、頸部僵硬症狀。臨床上對治療「食腦蟲」導致腦炎，並沒有特效藥，男子住院期間因腦壓高，出現嚴重腦水腫，意識混沌，後因腦壓過高、壓迫腦幹，約一個月後死亡。

「食腦蟲」可能存在於野溪、山泉水，若喝進帶有原蟲或囊體的水，一般會被人的腸胃道消化掉，不用太過於心；但若是因戲水，讓原蟲或囊體進入鼻腔，原蟲或囊體就可能會從鼻腔底部顱底入侵腦內，進而引發腦炎與瀰漫性腦病變，致死率逾9成。

袁俊文提醒，夏季是戲水旺季，民眾最好不要去不太流動的野溪、水池戲水，尤其不要把頭浸在水裡面。若是在戲水後出現頭痛、頸部僵直、嘔吐等症狀，務必就醫且告知戲水史，以利醫師鑑別診斷。

延伸閱讀

▸ 丈夫外遇！正宮當街壓制小三狂搧巴掌 憤怒放話「就只打你」…背後原因曝光

▸ 台鐵新自強號出軌！骨折司機「保護525名乘客」 病床上7字感動網

▸ 公婆遊日分送伴手禮！她收「超敷衍1物」心寒嘆：把我當外人