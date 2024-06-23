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頭痛人物！北市刺青男殺傷運將　1月借車不成怒砸機車

▲張男持俗稱短武士刀的脇差砍殺司機遭警方逮捕移送。（圖／記者張君豪翻攝）

▲張男持俗稱短武士刀的脇差殺傷司機，遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

23日上午在北市天母地區因遭計程車司機拒載，持短武士刀殺傷司機的男子張藝瀚，是士林當地的頭痛人物，渾身刺青有多次吸毒前科的他，今年1月才在士林區文昌路當街違規騎乘電動平衡車，張男異想天開向路旁騎士商借機車，「我拿電動平衡車跟你換機車好不好」，結果遭騎士嚴厲拒絕，他當街持安全帽怒砸對方機車，之後違規把電動平衡車騎上文昌橋然後發生自摔意外，張男還以髒話怒譙員警，當場遭逮捕送辦。

根據警方回憶，今年初張男騎電動平衡車上路，行經文昌路時隨機向路邊的機車騎士商借機車，表示他想用電動平衡車換騎機車「稍晚就會歸還」，騎士當然不願意，結果遭張男拿路邊安全帽怒砸機車，造成機車儀表板破裂，後視鏡也被打斷，張男甚至拿出球棒恐嚇被害人，「怎樣！不然就輸贏啊！」

▲張男持俗稱短武士刀的脇差砍殺司機遭警方逮捕移送。（圖／記者張君豪翻攝）

張男離去後被害騎士無奈報警，警方擴大搜索範圍，在文昌橋上發現騎電動平衡車摔倒在地受傷的張男，警方告知權利義務要逮捕他時，他又怒譙警員「XX娘」，當場遭警方追訴妨害公務罪逮捕，警訊後依觸犯妨害公務、毀損、恐嚇罪嫌將他送辦；今天張男又當街持短武士刀刺傷計程車司機，令當地治安蒙上陰影。

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