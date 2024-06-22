提升交通人應變知能　運研所開辦氣候變遷調適課程

▲運研所開辦一系列氣候變遷調適課程，提升交通運輸人員的應變知能。（圖／記者運研所提供）

記者蔡亞樺／台北報導

全球氣候急速變遷，交通部運輸研究所今年規劃一系列氣候變遷調適課程，近日邀集各鐵路及捷運公司等交通主管機關進行首場課程訓練，提升運輸人員專業知能，運研所表示，10月前陸續辦理3場次課程，以強化運輸系統的調適能力。

運研所第一場次「因應氣候變遷調適系列課程」教育訓練，安排3位專業講師進行授課，台北市立大學城市發展學系教授黃國慶主講「氣候風險決策參考資訊」，提供最新政策和科學知識，協助參訓人員在氣候風險決策中做出更科學及專業判斷。

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國家災害防救中心博士劉子明、陳韻如則主講「氣候變遷情境資訊介紹與應用」及「Dr.A網站風險圖台之風險圖、危害度、脆弱度及暴露度之圖資查詢與應用」，教授應用圖資，並結合各種氣候情境如升溫及降雨等，讓參訓人員實際操作。

運研所表示，10月前辦理3場次調適系列課程，涵蓋氣候變遷調適的資料應用、執行氣候變遷風險評估準則及程序、調適策略運用，以及調適案例分享等主題，拓展交通部及其所屬機關(構)、地方政府交通主管機關及交通規劃顧問公司。

運研所強調，該系列課程主要在於提升氣候變遷調適的知識與能力，以利未來推動各項氣候變遷風險評估作業、調適方案之綜整決策，進而強化整體運輸系統調適能力。