　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

提升交通人應變知能　運研所開辦氣候變遷調適課程

▲▼ 。（圖／記者運研所提供）

▲運研所開辦一系列氣候變遷調適課程，提升交通運輸人員的應變知能。（圖／記者運研所提供）

記者蔡亞樺／台北報導

全球氣候急速變遷，交通部運輸研究所今年規劃一系列氣候變遷調適課程，近日邀集各鐵路及捷運公司等交通主管機關進行首場課程訓練，提升運輸人員專業知能，運研所表示，10月前陸續辦理3場次課程，以強化運輸系統的調適能力。

運研所第一場次「因應氣候變遷調適系列課程」教育訓練，安排3位專業講師進行授課，台北市立大學城市發展學系教授黃國慶主講「氣候風險決策參考資訊」，提供最新政策和科學知識，協助參訓人員在氣候風險決策中做出更科學及專業判斷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國家災害防救中心博士劉子明、陳韻如則主講「氣候變遷情境資訊介紹與應用」及「Dr.A網站風險圖台之風險圖、危害度、脆弱度及暴露度之圖資查詢與應用」，教授應用圖資，並結合各種氣候情境如升溫及降雨等，讓參訓人員實際操作。

運研所表示，10月前辦理3場次調適系列課程，涵蓋氣候變遷調適的資料應用、執行氣候變遷風險評估準則及程序、調適策略運用，以及調適案例分享等主題，拓展交通部及其所屬機關(構)、地方政府交通主管機關及交通規劃顧問公司。

運研所強調，該系列課程主要在於提升氣候變遷調適的知識與能力，以利未來推動各項氣候變遷風險評估作業、調適方案之綜整決策，進而強化整體運輸系統調適能力。

ET快訊
快訊／台中大排驚見女浮屍！　身分不詳
快訊／林口車禍！機車撞路邊砂石車　騎士命危
葡萄牙8人全裸「下體交疊」狂歡！　整片肉色爬上吧檯
太早賣輝達！　孫正義少賺4.8兆元
臉書罵名嘴「長得好醜、垃圾嘴」　2網友免賠
快訊／國1連環撞「滿地鋼筋」　回堵2K
1圖看懂今天多熱！　專家示警：下周更熱「要有心理準備」
馬來貘「英雄」死訊傳回日本！　日網爆哭：明明登機前好好的

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高溫「喝冰水」會中風？　專家曝真相：做錯恐引起血壓上升

兒用左手拿湯匙！媽一看急喊「用錯手了」要改　他愣：為什麼要

王正坤醫師受邀參加世界美容醫學大會　各國醫師報告埋線拉皮常見副作用

提升交通人應變知能　運研所開辦氣候變遷調適課程

孫安佐爭議連爆「是故意氣爸媽」！網揭裝瘋心態：他很可憐

1圖看懂今天多熱　專家示警：下周更熱「要有心理準備」

被慫恿換iPhone！孩婉拒「家裡沒錢」　同學：你媽沒錢就不要生

「愛到最高點」公益路跑單攻雪山 　圓夢計畫助7所偏鄉部落學校孩童

媽包越南春捲！他一咬崩潰「粽獎了」：陰魂不散　全場笑翻

去過歐洲「還會想在亞洲玩？」　過來人笑了：還是往日本跑

阮經天媽媽告別式「蝴蝶盤旋飛舞」　他眼眶泛淚現身...忍痛送最後一程

遭Keanna咬與謝和弦「錄音室啪啪」　陳芳語氣到哭：那時候我才17歲..

回娘家...媽先問「妳女兒？」 聽孫沒來失望：那回來幹嘛

正妹導師不捨學生畢業　感性暴哭：你們榮耀我3年

拒否柴賴超商吹冷氣　癱軟趴地被媽硬拖走

女CEO「買精生雙胞胎」：願望全實現　她感動落淚...兩女兒甜笑抱弟弟們！

台中男左轉撞分隔島！　失控繞圈又擊落4機車

怎解決「卡屁股」？　娃神複製爸開腳微蹲

刺青把痣變愛犬「鼻子」　她感動：想牠就戳一戳

陳芳語遭Keanna爆料與謝和弦「錄音室啪啪」：那時候我才17歲...

高溫「喝冰水」會中風？　專家曝真相：做錯恐引起血壓上升

兒用左手拿湯匙！媽一看急喊「用錯手了」要改　他愣：為什麼要

王正坤醫師受邀參加世界美容醫學大會　各國醫師報告埋線拉皮常見副作用

提升交通人應變知能　運研所開辦氣候變遷調適課程

孫安佐爭議連爆「是故意氣爸媽」！網揭裝瘋心態：他很可憐

1圖看懂今天多熱　專家示警：下周更熱「要有心理準備」

被慫恿換iPhone！孩婉拒「家裡沒錢」　同學：你媽沒錢就不要生

「愛到最高點」公益路跑單攻雪山 　圓夢計畫助7所偏鄉部落學校孩童

媽包越南春捲！他一咬崩潰「粽獎了」：陰魂不散　全場笑翻

去過歐洲「還會想在亞洲玩？」　過來人笑了：還是往日本跑

快訊／台中大排驚見女浮屍！身分不詳　距大雅樹葬區僅1公里

全台首創享綠電逛市集　黃偉哲盼讓民眾更加認識永續環保

小紅書爆紅「女團水」成本超低　喝了能瘦身又美白

快訊／林口嚴重車禍！機車撞路邊砂石車　騎士腿骨折命危搶救中　

排不出先發仍緊追統一獅　樂天教頭：分數接近都有贏

宜蘭男遭攔檢開單…爆走拿安全帽砸破巡邏車！警怒壓制也掛彩

海風夕陽沙灘伴歌王歌后演出　台南400農漁藝術地景藝術節安平登場

「48歲財富自由」退休工程師喝茫　騎居酒屋老闆重機...害扣牌2年

護士妻與院長大玩SM！身上瘀青成鐵證　他翻出不倫性愛片崩潰　

孕育森林領航者！小學生體驗登山　路途中巧遇美麗「百步蛇」

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

生活熱門新聞

超胸「象迷正妹」8000人朝聖！　本尊IG回應了

他拍飛機餐遭空姐禁止　投訴被針對

柴犬咬死「大湖公園」野生綠頭鴨　畫面曝光引怒火

住戶亂丟大便！管委會嗆調「彩色畫面」

鄰居做網拍借車位放貨　老公一週沒開車被嗆

5菜大雞腿便當佛爆！鄉民聽價狂罵：怎可能

超兇「兄弟象迷正妹」6000人朝聖　IG找到了

IG被盜！苦主PO一張限動詐團嚇到登出

台鐵事故「最暖畫面」！　大學畢業生：大家都在跟列車長說謝謝

阿嬤結帳插隊　嗆年輕人不懂禮讓！他1招反擊

快訊／16縣市高溫警示　2地恐飆破38度

客人求代抄罰寫　老闆一看條件秒放生

「戴套慘染菜花！」妹子電燒3次哭：又復發了

搭捷運翹腳「1男1女腳尖連線」

更多熱門

相關新聞

10大違規飆升18%「4個月開單125萬件」　下半年重點取締項目曝

10大違規飆升18%「4個月開單125萬件」　下半年重點取締項目曝

今年第一季交通事故死亡772人、逾13萬人受傷，較去年同期下滑，警方也加強取締力道，今年4月底前10大重點違規達125.6萬件，較平均增18.6%，包括酒駕、闖紅燈、超速、機車未兩段式左轉及行駛禁行機車道等，交通部表示，10大重大違規下半年將持續重點取締，也與警方協調下半年對未停讓行人加強取締。

拖板車撞高速公路涵洞　3電纜鋼捲滾下來

拖板車撞高速公路涵洞　3電纜鋼捲滾下來

路口改善縮短工期「9月底前完成400處」　增設175處科技執法　

路口改善縮短工期「9月底前完成400處」　增設175處科技執法　

母親閃違停貨車被撞死亡　旅美AI科學家連署修法重罰記點

母親閃違停貨車被撞死亡　旅美AI科學家連署修法重罰記點

成都錦里凌晨「轟隆一聲」現巨型「天坑」 居民急敲門撤離

成都錦里凌晨「轟隆一聲」現巨型「天坑」 居民急敲門撤離

關鍵字：

氣候變遷運研所調適交通

讀者迴響

熱門新聞

快訊／房業涵結婚了！絕美婚紗照曝光

日本來台交流「馬來貘Hideo」死亡

超胸「象迷正妹」8000人朝聖！　本尊IG回應了

嘿咻能成佛　19歲女遭住持誘上床

辣妹喝調酒遭二度性侵　陰道深處驗出DNA

他拍飛機餐遭空姐禁止　投訴被針對

前夫不倫5人「還會開雜交毒品趴」

共機逼近北市20餘海浬　退役少將示警嚴重性

手槍女王做半套「遭隔褲硬上」！客遇火災堅持洩慾

台中女陳屍世貿公園　明晚將舉行頭七科儀

西門今日秀泰將熄燈　官方證實：租約到期

DJ女神中毒送醫！全身麻痺手抖影片曝光

孫安佐移送…狄鶯神隱3天發聲：用心所以傷心！

台積電今庫藏股均價未創高　有人賭錯邊違約交割2892萬

陳妍希遭爆離婚首發文！　公開現身開機儀式

更多

最夯影音

更多

阮經天媽媽告別式「蝴蝶盤旋飛舞」　他眼眶泛淚現身...忍痛送最後一程

遭Keanna咬與謝和弦「錄音室啪啪」　陳芳語氣到哭：那時候我才17歲..

回娘家...媽先問「妳女兒？」 聽孫沒來失望：那回來幹嘛

正妹導師不捨學生畢業　感性暴哭：你們榮耀我3年

拒否柴賴超商吹冷氣　癱軟趴地被媽硬拖走

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面