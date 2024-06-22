周末加碼！必勝客「6口味大比薩下殺半價」限定2天搶

▲必勝客6款比薩下殺半價吃。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

周末好康快收！人氣速食品牌「必勝客」周末加碼優惠來了，「外帶13吋大比薩下殺半價」，一共有6口味選擇，像是人氣四小福、雙層美式臘腸等通通一次滿足，今（21）日、明（22）日限定2天開跑，趕緊衝吃。

必勝客推周末限定「外帶單點13吋大比薩半價吃」優惠，口味有黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、羅勒青蔬、雙層美式臘腸、夏威夷，特價只要283元，而火辣墨西哥肉肉、海底總動員則僅需要再加27元，特價310元就能吃到；周末更加碼還有「外帶大比薩買大送大」、「外送買大送小」等2大好康，今（22）日、明（23）日限定登場，詳細優惠內容以官網為主。

▲肯德基2大超值優惠快收。

另，肯德基也祭出最新「2大超值優惠」一次看，首推「7塊雞桶餐（優惠碼40337）」，原價483元的7塊咔啦脆雞，限時下殺299元，可享有62折折扣，6月22日、6月23日及6月28日起至6月30日限定5天吃；還有蛋撻控最愛「原味蛋撻禮盒」優惠，6月22日起至6月30日限時下殺199元，每盒現省41元。

▲優惠內容一次看。

除外，購買優惠餐點使用線上預訂快取服務，還可享有指定桶餐加1元多1塊咔啦脆雞、XL套餐加1元多1顆原味蛋撻等優惠；至7月1日前使用肯德基外送消費滿199元則可享加購指定品項買1送1，優惠品項有8塊上校雞塊、草莓起司冰淇淋大福、粽香雞汁飯。