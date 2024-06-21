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肯德基「2大超值優惠」快收！炸雞桶下殺62折、蛋撻禮盒199元

▲▼肯德基。（圖／業者提供）

▲肯德基最新2大超值優惠快收。（示意圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

周末快來吃雞！人氣速食品牌「肯德基」祭出限時「2大超值優惠」，包括7塊雞桶下殺62折，限定5天開吃，還有原味蛋撻禮盒只要199元，現省41元，明（22）日正式開跑。

▲▼肯德基祭出限時9天2大超值優惠。（圖／業者提供）

▲肯德基祭出限時2大超值優惠。（圖／業者提供）

肯德基最新「2大超值優惠」一次看，首推「7塊雞桶餐（優惠碼40337）」，原價483元的7塊咔啦脆雞，限時下殺299元，可享有62折折扣，6月22日、6月23日及6月28日起至6月30日限定5天吃；還有蛋撻控最愛「原味蛋撻禮盒」優惠，6月22日起至6月30日限時下殺199元，每盒現省41元。

除外，購買優惠餐點使用線上預訂快取服務，還可享有指定桶餐加1元多1塊咔啦脆雞、XL套餐加1元多1顆原味蛋撻等優惠；至7月1日前使用肯德基外送消費滿199元則可享加購指定品項買1送1，優惠品項有8塊上校雞塊、草莓起司冰淇淋大福、粽香雞汁飯。

▲▼漢堡王安格斯牛肉堡。（圖／業者提供）

▲漢堡王安格斯牛肉堡限時3天買1送1。

另外，愛吃漢堡的則要先筆記了，漢堡王將於6月24日起至6月26日祭出「安格斯牛堡買1送1」優惠，期間購買「厚切安格斯牛肉堡」、「勁濃安格斯牛肉堡」及「花生安格斯牛肉堡」可享「任選買1送1」優惠，2顆堡只要145元，換算下來單顆不到73元，提醒優惠不適用機場、兒童樂園、台積P1、台中美光、南科台積等門市

漢堡王「厚切安格斯牛肉堡」是安格斯牛肉搭配清爽美生菜、新鮮蕃茄的組合，是經典必吃招牌；「勁濃安格斯牛肉堡」加入了濃郁美式起士醬，結合美式酥炸培根、炸洋蔥丁，口感豐富滿足；「花生安格斯牛肉堡」則是選用台灣在地顆粒花生醬搭配鹹香安格斯牛肉，鹹甜滋味超級涮嘴。

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美食情報美食雲肯德基漢堡王買1送1

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