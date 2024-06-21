　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「愛爾蘭首位女總統」獲唐獎法治獎　為極弱勢族群發聲貢獻卓越

▲▼第六屆唐獎法治獎得主瑪麗．羅賓遜（Mary Robinson）。（圖／唐獎基金會提供）

▲第6屆唐獎法治獎得主為愛爾蘭首位女總統瑪麗．羅賓遜（Mary Robinson）教授。（圖／唐獎基金會提供）

記者許敏溶／綜合報導

唐獎教育基金會今（21日）揭曉第6屆「法治獎」得主，獎項授予愛爾蘭第一位女總統瑪麗．羅賓遜（Mary Robinson），表彰她在性別平等、消除貧困、人權和氣候正義等多個領域對極弱勢群體有卓越貢獻。

法治獎評選委員會強調，羅賓遜在性別平等促進及極弱勢族群保護所致力展現的解決方案，有效地結合銳利的法律慧識與實用價值，並從國內到國外，跨越法律與政治領域，均獨具創見地轉化並開拓所擔任的職務，以強化法治。

[廣告]請繼續往下閱讀...

每2年一屆的唐獎，今年邁入第6屆，從本周二起已陸續揭曉永續發展、生技醫藥、漢學、法治獎得主，每個獎項可獲得5千萬新台幣獎金，包含1千萬元研究補助費，藉此延伸及推廣得主影響力及貢獻。

今天上午公布「法治獎」得主，由愛爾蘭前總統瑪麗．羅賓遜獲得。唐獎基金會表示，羅賓遜生於愛爾蘭共和國梅歐郡的天主教家庭，在1967年獲得律師資格，投入人權訴訟，並從1969年到1975年，於都柏林聖三一學院擔任憲法與刑法教授。

從1969年到1989年，瑪麗．羅賓遜擔任愛爾蘭參議員，推動重要的人權法案，面對保守的天主教教義，積極尋求改變。

特別的是，羅賓遜在1990年成為愛爾蘭第一位女性總統，透過實踐憲法及推動國際人權保障，擴展了虛位元首的團結象徵及領導力。

1997年卸下總統職位的瑪麗．羅賓遜，延續著對人權的熱忱，邁入國際舞台，先後在聯合國擔任多項重要職務，包含人權事務高級專員、非洲大湖區事務特使、氣候變遷特使以及聖嬰現象與氣候特使，引領國際關注極弱勢人權議題，重視氣候正義。

此外，羅賓遜也積極參與政府間或非政府的組織與行動，為性別平權、人權與極弱勢族群權利進行全球倡議，目前擔任前南非總統曼德拉創立的元老會的創始成員和主席。

唐獎基金會讚許羅賓遜，其職業生涯展示了她如何跨越法律與政治領域的界限，從國內走向國際，並在多個議題領域積極推動法治。羅賓遜的角色轉變，反映了從律師到國家領袖，再到全球意見領袖的過程，同時將她的關注從國內和區域法擴展到國際法，從民權和人權問題延伸到全球正義。

唐獎基金會表示，羅賓遜對法治的貢獻獨樹一格，通過她的努力，從愛爾蘭到全球舞台，她透過她所擔任的職務，持續為世界中極弱勢族群發聲，捍衛權利與正義。她是全球的辯護人，她創見獨具地結合了律師著重法律細節的慧眼、立法者對實際解方的追求，以及人權倡議者對正義的熱忱，且影響力無遠弗屆。

▲▼第六屆唐獎法治獎得主瑪麗．羅賓遜（Mary Robinson）。（圖／唐獎基金會提供）

▲第6屆唐獎法治獎得主瑪麗．羅賓遜。（圖／唐獎基金會提供）

ET快訊
瑜珈褲嫩妹正面照曝光！　露肩親暱合照蕭淑慎老公
快訊／火星人布魯諾來了！　9月高雄開唱
快訊／覆議案表決　結果出爐！
快訊／《淚之女王》金智媛6／25來台！　將與周杰倫同台
關29年10月嫌太久！　李宗瑞提釋憲「慘被打臉」
LIVE／蕭淑慎尪被控「離婚當幌子」騙財色　泰女來台讀大學賣
麥加朝聖者屍體堆滿車！　驚悚畫面曝
交往1個月都戴套還是中！　妹子電燒3次哭：又復發
藍鷹行動驚現納粹旗！　自己人狂勸快收起來

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新家裝潢好！大姑卻狂嫌「哪有人這樣的」　她傻眼：為何有這種人

普拿疼7月漲價10%！每盒估貴10到15元　藥師：其他業者也觀望中

板橋全新地景「彩虹宇宙」亮相！周末變裝皇后、芭比電影免費看

挖出選舉公報！他見「孫安佐經紀人」政見超狂　網歪樓：不拌怎吃

2024天母啤酒節盛宴！「天母味」限定啤酒入菜　消費滿額抽沖繩來回機票

「愛爾蘭首位女總統」獲唐獎法治獎　為極弱勢族群發聲貢獻卓越

博愛座改優先席！邱泰源拋修法解方：相關條文脫鉤「單獨處理」

男大生蛋蛋變大不敢說！半年腫像鵝蛋　就醫竟是睪丸癌

家庭用手套「17%塑化劑超標」　消保處揪大創、PChome商品出包

後悔結婚了！他喊「除了性需求沒好處」　網卻不挺：挑錯人的問題

母親眼看兒遭輾慘死　喊話駕駛：該煞車的

孫安佐30萬交保笑著出地檢署　比「無量空處」對記者領域展開

唐治平下跪氣喊「說800次不是我媽」　領唐媽遺體卡關…經紀人3聲明求助

陳妍希.陳曉爆婚變「最後同框0互動」　為愛犧牲挺尪…回應「他眼睛沒光」

朋友帶熱情重新上車　司機女全程無奈配合

抹香鯨嘴纏垃圾求助潛水員　獲救後「繞場道謝」超感人

唐治平衝電視台下跪！被逼認屍怒：不是我媽

郭智輝宣布每個月公告用電數據　「讓大家了解真的沒缺電」

千葉火鍋400坪店面燒成廢墟　空拍慘照曝！損失粗估數千萬

中捷受傷高中生曝不逃跑原因　首露面！感謝英勇「許瑞哥哥」

新家裝潢好！大姑卻狂嫌「哪有人這樣的」　她傻眼：為何有這種人

普拿疼7月漲價10%！每盒估貴10到15元　藥師：其他業者也觀望中

板橋全新地景「彩虹宇宙」亮相！周末變裝皇后、芭比電影免費看

挖出選舉公報！他見「孫安佐經紀人」政見超狂　網歪樓：不拌怎吃

2024天母啤酒節盛宴！「天母味」限定啤酒入菜　消費滿額抽沖繩來回機票

「愛爾蘭首位女總統」獲唐獎法治獎　為極弱勢族群發聲貢獻卓越

博愛座改優先席！邱泰源拋修法解方：相關條文脫鉤「單獨處理」

男大生蛋蛋變大不敢說！半年腫像鵝蛋　就醫竟是睪丸癌

家庭用手套「17%塑化劑超標」　消保處揪大創、PChome商品出包

後悔結婚了！他喊「除了性需求沒好處」　網卻不挺：挑錯人的問題

新家裝潢好！大姑卻狂嫌「哪有人這樣的」　她傻眼：為何有這種人

普拿疼7月漲價10%！每盒估貴10到15元　藥師：其他業者也觀望中

賓士超速40km被吊牌　車主買假牌繼續上路！結果被AI抓到慘了

告蕭淑慎尪騙財色…瑜珈褲嫩妹正面照曝光！電眼露肩親暱合影

假國中主任要訂鋼琴+牛肉罐　生意上門急匯款訂貨...結果是騙局

陸「快遞小哥」巴黎奧運申請出戰！　曾獲北馬「非職業第一」殊榮

為看一眼邊佑錫！粉絲買黃牛票「竟收下體猥褻片」　受害者達百人

板橋全新地景「彩虹宇宙」亮相！周末變裝皇后、芭比電影免費看

椎間盤突出急遽惡化！　Crush「動手術」暫停活動

不只想奪牌、更想摘金！楊勇緯盼再發揮影響力推廣柔道

生活熱門新聞

毒理博士揭冰箱致癌關鍵：媽媽的癌症是省出來的

621夏至到！民俗專家提醒：記得睡午覺

藥局保險套常滯銷　一堆放到過期

台中女狂吃2萬元霸王餐！眾人揭她無敵原因

「寶寶脆折症全突變」名醫說別生　她懷24周猶豫中

「脫臼坐博愛座」婦不信亂噴！　毒物專家：難道要手掉下來

老師點名1職業「薪水都很低」

查面試心得閃屎缺　過來人：別不信邪

「戴套慘染菜花！」妹子電燒3次哭：又復發了

國小生「腳上鞋子4萬5」他愣呆！全場炸鍋

即／12縣市豪大雨特報！最新警戒區域曝

颱風季要來了！專家揭有利生成環境時間點　「7/26後明顯出現」

LINE「海量未讀訊息」　他爽按1功能GG了

「夏至」到5生肖好運來臨

更多熱門

相關新聞

首位台灣出身得主！93歲歷史學家許倬雲獲唐獎「漢學獎」

首位台灣出身得主！93歲歷史學家許倬雲獲唐獎「漢學獎」

第六屆唐獎今（20日）揭曉「漢學獎」，得主是93歲的中央研究院院士許倬雲，他在漢學領域的卓越貢獻獲肯定，這也是唐獎頒發6屆以來，在嚴格定義下首名台灣出身的得主。

研發GLP-1療法助15億人對抗肥胖糖尿病　3學者獲唐獎生技醫藥獎

研發GLP-1療法助15億人對抗肥胖糖尿病　3學者獲唐獎生技醫藥獎

美國化學家獲唐獎永續發展獎　開創碳捕集、乾旱集水材料新領域

美國化學家獲唐獎永續發展獎　開創碳捕集、乾旱集水材料新領域

唐獎得主傑佛瑞教授陷親中爭議　東吳仍頒發名譽經濟博士

唐獎得主傑佛瑞教授陷親中爭議　東吳仍頒發名譽經濟博士

唐獎得主「mRNA之母」穿綠衣與北一女學生對談　曝與台灣不解之緣

唐獎得主「mRNA之母」穿綠衣與北一女學生對談　曝與台灣不解之緣

關鍵字：

唐獎法治獎愛爾蘭前總統瑪麗．羅賓遜

讀者迴響

熱門新聞

台生復旦畢典「暴打老師」慘了！

Google宣布1功能停用　5億用戶快備份

20多歲女「底下快爛掉」臭暈同事！　1洗衣習慣醫搖頭

毒理博士揭冰箱致癌關鍵：媽媽的癌症是省出來的

烤魷魚射出火箭術　女童全身燃燒

快訊／中共36戰機、7共艦「四面夾台」　今再射火箭飛越我ADIZ

未婚夫突改用餐具吃飯　她第6感準爆：出軌了

情侶撞球館活春宮！　友人竟近距離教學

621夏至到！民俗專家提醒：記得睡午覺

唐治平摸狗突問「要不要死」　便當店員工驚嚇

北韓3男3女高中生租澡堂開「雜交性愛趴」！

即／騎士停路邊無辜被撞死　無良轎車竟肇逃

藥局保險套常滯銷　一堆放到過期

9歲「重機神童」首參加國際賽！過彎摔車慘死

重機女「強風掀裙」秀臀部刺青　註明2字傻眼

更多

最夯影音

更多

母親眼看兒遭輾慘死　喊話駕駛：該煞車的

孫安佐30萬交保笑著出地檢署　比「無量空處」對記者領域展開

唐治平下跪氣喊「說800次不是我媽」　領唐媽遺體卡關…經紀人3聲明求助

陳妍希.陳曉爆婚變「最後同框0互動」　為愛犧牲挺尪…回應「他眼睛沒光」

朋友帶熱情重新上車　司機女全程無奈配合

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面