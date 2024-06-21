「愛爾蘭首位女總統」獲唐獎法治獎　為極弱勢族群發聲貢獻卓越

▲第6屆唐獎法治獎得主為愛爾蘭首位女總統瑪麗．羅賓遜（Mary Robinson）教授。（圖／唐獎基金會提供）

記者許敏溶／綜合報導

唐獎教育基金會今（21日）揭曉第6屆「法治獎」得主，獎項授予愛爾蘭第一位女總統瑪麗．羅賓遜（Mary Robinson），表彰她在性別平等、消除貧困、人權和氣候正義等多個領域對極弱勢群體有卓越貢獻。

法治獎評選委員會強調，羅賓遜在性別平等促進及極弱勢族群保護所致力展現的解決方案，有效地結合銳利的法律慧識與實用價值，並從國內到國外，跨越法律與政治領域，均獨具創見地轉化並開拓所擔任的職務，以強化法治。

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每2年一屆的唐獎，今年邁入第6屆，從本周二起已陸續揭曉永續發展、生技醫藥、漢學、法治獎得主，每個獎項可獲得5千萬新台幣獎金，包含1千萬元研究補助費，藉此延伸及推廣得主影響力及貢獻。

今天上午公布「法治獎」得主，由愛爾蘭前總統瑪麗．羅賓遜獲得。唐獎基金會表示，羅賓遜生於愛爾蘭共和國梅歐郡的天主教家庭，在1967年獲得律師資格，投入人權訴訟，並從1969年到1975年，於都柏林聖三一學院擔任憲法與刑法教授。

從1969年到1989年，瑪麗．羅賓遜擔任愛爾蘭參議員，推動重要的人權法案，面對保守的天主教教義，積極尋求改變。

特別的是，羅賓遜在1990年成為愛爾蘭第一位女性總統，透過實踐憲法及推動國際人權保障，擴展了虛位元首的團結象徵及領導力。

1997年卸下總統職位的瑪麗．羅賓遜，延續著對人權的熱忱，邁入國際舞台，先後在聯合國擔任多項重要職務，包含人權事務高級專員、非洲大湖區事務特使、氣候變遷特使以及聖嬰現象與氣候特使，引領國際關注極弱勢人權議題，重視氣候正義。

此外，羅賓遜也積極參與政府間或非政府的組織與行動，為性別平權、人權與極弱勢族群權利進行全球倡議，目前擔任前南非總統曼德拉創立的元老會的創始成員和主席。

唐獎基金會讚許羅賓遜，其職業生涯展示了她如何跨越法律與政治領域的界限，從國內走向國際，並在多個議題領域積極推動法治。羅賓遜的角色轉變，反映了從律師到國家領袖，再到全球意見領袖的過程，同時將她的關注從國內和區域法擴展到國際法，從民權和人權問題延伸到全球正義。

唐獎基金會表示，羅賓遜對法治的貢獻獨樹一格，通過她的努力，從愛爾蘭到全球舞台，她透過她所擔任的職務，持續為世界中極弱勢族群發聲，捍衛權利與正義。她是全球的辯護人，她創見獨具地結合了律師著重法律細節的慧眼、立法者對實際解方的追求，以及人權倡議者對正義的熱忱，且影響力無遠弗屆。

▲第6屆唐獎法治獎得主瑪麗．羅賓遜。（圖／唐獎基金會提供）