　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

嗜賭又家暴！無良父找3兒女討扶養費　裝傻辯：以前的事不記得了

▲▼輪椅,老人,晚年生活,身障。（圖／翻攝自Pixabay）

▲3名子女向法院聲請免除對年邁父親的扶養義務，法官判准。（示意圖，非本案當事人／翻攝自Pixabay）

記者黃資真／嘉義報導

嘉義72歲男子阿威(化名)因年邁身體不佳，透過親戚向3名兒女討錢付醫藥、看護費，3人氣炸指控，父親不僅從小酗酒、賭博，又對媽媽拳打腳踢，他也從未負擔家庭生活開銷與扶養子女費用，故向法院聲請免除扶養義務。老父則辯稱「以前的事都忘記了」，不同意免除，但法院認為子女聲請有據，裁定免除扶養義務。

3名子女主張，母親與父親於1982年結婚，離婚後已多年沒有聯絡，日前父親透過親友表示其身體狀況不佳，有專人照顧及支付醫療費用之需求。然父親過往有賭博、酗酒之惡習，無穩定工作，並常因賭博輸錢，或向媽媽討錢未果，便向他們4人拳打腳踢，有時還有地下錢莊來家裡討債，使他們的生活不得安寧。

而媽媽考量孩子們尚未成年，為了給3名孩子完整家庭、又擔心他們在學校受到他人異樣眼光，便容忍了幾十年。直到老大20歲成年後，因不忍媽媽繼續被家暴，主動向法扶基金會尋求協助，並說服媽媽離婚，最終在2004年順利助她脫離父親魔掌。

▲▼性侵,受害,家暴,女,示意圖。（圖／視覺中國）

▲3名子女指控，父親從小就會對媽媽還有他們拳打腳踢。（示意圖，非本案當事人／視覺中國）

辦妥離婚登記後，父親卻拒絕搬家，並持續家暴、砸毀家中家具等，在老大向法院聲請緊急保護令成功後，父親才搬離，從那之後仍時常聽聞父親會不時到住家附近徘徊，甚至跟鄰居揚言要放火燒了他們家，燒死媽媽跟兒女。從小到大，父親也從未曾負擔家庭生活開銷或扶養子女之費用，故請求免除扶養義務。

阿威出庭，除了強硬表示不同意外，更稱「對以前的事情都忘記了」，過去他曾幫忙家裡漆油漆，還有開過計程車，但他不記得有沒有拿錢回家，孩子們是因為小時候曾說要吃牛肉，被他拒絕，所以記恨到現在。

孩子們的舅母出庭證稱，阿威有在賭博，沒錢就在家裡吵，小孩子從小到大的生活費、學費均是媽媽出的；表姊也表示，只知道阿威回家就是要錢，若給不出，不是罵就是打。

法官認為，阿威在小孩子成年前，無穩定工作又賭博，罔顧家庭經濟，幾乎均由母親及其娘家負擔，且未對孩子們積極關心聞問，未擔負身為人父應盡之扶養義務，故同意3名孩子的請求，免除對阿威的扶養義務。

ET快訊
林襄激短裙「M字腿餵食」西裝男！　火辣片瘋傳
快訊／孫安佐被逮　狄鶯首發文
台鐵R200型柴電機車首航曝光！ 　逾千人潮爭睹
北市人妻遭虐！綑椅子嘴塞紗布暴打　嚇到失禁
快訊／雨區擴大！大雷雨狂灌5縣市　持續1小時　
快訊／國家警報響！　大雷雨轟炸雙北
快訊／雨彈來襲！10縣市大雨特報　下到晚上
看守所收容人暴怒踹門　科員勸導氣到倒地...搶救3天亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄2男太無聊　「自製撞鬼靈異片」PO網…警社維法偵辦

13歲少女蹺家沒錢吃住喊求救　無良網友竟介紹她下海陪酒

來台中玩出事！男大生停到「默契車位」遭刮　改停百米外又被砸

釣客滯陸3個月回不了家！陳玉珍曝陸方癥結點　跟「0214」有關

保時捷把轎車撞到「屁股開花」！駕駛逃回家認了：我吃安眠藥

眼疾男求診愛上護理師！追求不成怒發恐嚇信　連喊3次隨機砍人

嗜賭又家暴！無良父找3兒女討扶養費　裝傻辯：以前的事不記得了

下班途中遇車禍...台中女重創一度昏迷急做開顱手術　傳來好消息

快訊／高雄油漆大廠工安意外！女員工遭堆高機撞倒送醫

北市單車女遭撞不治！肇事翁喊「我以為過得去」　超扯畫面曝

男不讓博愛座遭7旬翁賞巴掌　正義女幫嗆：你再活也沒幾年

火槍惹議！孫安佐經紀人到案　我們不是白痴：是大型打火機

婁峻碩抗拒被焦凡凡打扮　被回「不結婚了」秒聽話XD

孫可芳懷孕胖28kg「後悔沒聽勸」　帶娃崩潰痛哭…讚劉冠廷神隊友

社牛女兒與義大利人聊天　只學1個月竟能流暢對話！

險出人命！聯結車右轉　疑未注意擦撞一旁機車

網紅柯基「酒酒」睡夢中離世　主人不捨道別：感謝15年美好

大元「明年才登記」笑：終於講出來！　曝私下和鼓鼓情趣偷噹「他很GY」

大元為求感情保鮮找激情　買情趣衣穿給鼓鼓看＞///＜

國道聯結車爆胎連撞2車　小黃慘遭夾擊車變廢鐵

高雄2男太無聊　「自製撞鬼靈異片」PO網…警社維法偵辦

13歲少女蹺家沒錢吃住喊求救　無良網友竟介紹她下海陪酒

來台中玩出事！男大生停到「默契車位」遭刮　改停百米外又被砸

釣客滯陸3個月回不了家！陳玉珍曝陸方癥結點　跟「0214」有關

保時捷把轎車撞到「屁股開花」！駕駛逃回家認了：我吃安眠藥

眼疾男求診愛上護理師！追求不成怒發恐嚇信　連喊3次隨機砍人

嗜賭又家暴！無良父找3兒女討扶養費　裝傻辯：以前的事不記得了

下班途中遇車禍...台中女重創一度昏迷急做開顱手術　傳來好消息

快訊／高雄油漆大廠工安意外！女員工遭堆高機撞倒送醫

北市單車女遭撞不治！肇事翁喊「我以為過得去」　超扯畫面曝

設置在職專班　嘉藥與陸軍第八軍團簽訂合作意向書

陳妍希被拍「憔悴外出」！陳曉醉到被扶上車 狗仔：半年沒同框了

33歲女洗澡摸到「胸部有顆粒」！不到半年大8倍　確診最惡乳癌

新北公車延駛基隆百福社區增9站　邱佩琳：8月底前上路

高雄2男太無聊　「自製撞鬼靈異片」PO網…警社維法偵辦

預防炊事不慎釀火警　南消第一大隊推廣使用智能瓦斯爐

輝達效應延燒　信義：千坪土地成市場新寵

新店落難柴犬「脫肛」身體消瘦　康復重生「變愛笑」開放認養

23位金曲獎入圍者齊聚！　孫盛希放話紅毯服裝「不辜負大家的期待」

電動天窗泡澡看星星！宜蘭五結「南洋風Villa」開箱　6人就能包棟

哨兵模式啟動！緊身女「貼上特斯拉鏡頭」離開　千人重刷影片朝聖

社會熱門新聞

快訊／北市千萬賭場被抄　幕後老闆是「滴妹男友」

即／孫鵬住家遭搜索！　孫安佐遭帶回訊問

嘉義嬤鬼切遭撞慘死！27歲警閃避不及撞上

警方突襲畫面曝！「滴妹男友」出資賭場被抄了

即／王柏傑酒駕撞遊覽車　遭逮移送

告別式家屬要求下跪　黑衣人靈前亂鬥

滴妹男友「出資賭場」被抄　昔合照喊為你驕傲

孫安佐帶「火槍」案今被逮　孫鵬陪兒回刑大

獨／彰化驚見詭異男乾屍　雙手斷掌腳呈「八字型」

王柏傑貪杯成「恐怖情人」黑底曝！　錢櫃與竹聯起衝突

孫安佐住處遭搜索「孫鵬狄鶯在場」

北市旅館藏應召站！台女+泰妹價碼曝

滴妹男友「涉投資賭場」起底！　網封亞洲第一人

即／嘉義縣警路口相撞機車　女騎士送醫不治

更多熱門

相關新聞

嘉義嬤鬼切遭撞慘死！27歲警閃避不及撞上

嘉義嬤鬼切遭撞慘死！27歲警閃避不及撞上

嘉義縣太保市一名27歲警員，昨(18)日開車要去上班時，在太保里福懋加油站附近，與一名切到內側車道要左轉的女騎士（74歲）相撞，女騎士送醫不治，詳細肇事原因仍待釐清，而事發當時的撞擊畫面也曝光。

女兒搭車被綁架性侵　勇爸親自出馬射爆司機

女兒搭車被綁架性侵　勇爸親自出馬射爆司機

超衰！嘉義男站騎樓下遭飾板砸頭

超衰！嘉義男站騎樓下遭飾板砸頭

台積電嘉義工地挖到遺跡！CoWoS廠緊急停工

台積電嘉義工地挖到遺跡！CoWoS廠緊急停工

台積電抵嘉！土地行情飛天　嘉義太保地價5年漲6成

台積電抵嘉！土地行情飛天　嘉義太保地價5年漲6成

關鍵字：

嘉義父親子女扶養

讀者迴響

熱門新聞

快訊／北市千萬賭場被抄　幕後老闆是「滴妹男友」

蔡阿嘎老婆哭哭！

新冠又來！　醫揭「2症狀」快篩約一半確診

瑜珈女神瞞婚13年爆出軌「黃姓男星」

即／孫鵬住家遭搜索！　孫安佐遭帶回訊問

陳妍希遭爆「8年婚姻破裂」！陸狗仔：陳曉一心想離婚

快訊／男友賭場被抄「滴妹首發聲」！

挖到遺跡停工！台積電回應了

嘉義嬤鬼切遭撞慘死！27歲警閃避不及撞上

陳妍希被離婚！　陳曉斷聯「離家換手機」

「西門町店員1句話」她秒買2千元洋裝　真相超怒

王柏傑酒駕開她車「謝欣穎也受罰」！嚴重下場曝光

瑜伽女神爆帶男進房！夫門外目睹「被綠過程」崩潰

警方突襲畫面曝！「滴妹男友」出資賭場被抄了

今雨最多！　「下最大」地區曝

更多

最夯影音

更多

男不讓博愛座遭7旬翁賞巴掌　正義女幫嗆：你再活也沒幾年

火槍惹議！孫安佐經紀人到案　我們不是白痴：是大型打火機

婁峻碩抗拒被焦凡凡打扮　被回「不結婚了」秒聽話XD

孫可芳懷孕胖28kg「後悔沒聽勸」　帶娃崩潰痛哭…讚劉冠廷神隊友

社牛女兒與義大利人聊天　只學1個月竟能流暢對話！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面