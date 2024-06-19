嗜賭又家暴！無良父找3兒女討扶養費　裝傻辯：以前的事不記得了

▲3名子女向法院聲請免除對年邁父親的扶養義務，法官判准。（示意圖，非本案當事人／翻攝自Pixabay）



記者黃資真／嘉義報導

嘉義72歲男子阿威(化名)因年邁身體不佳，透過親戚向3名兒女討錢付醫藥、看護費，3人氣炸指控，父親不僅從小酗酒、賭博，又對媽媽拳打腳踢，他也從未負擔家庭生活開銷與扶養子女費用，故向法院聲請免除扶養義務。老父則辯稱「以前的事都忘記了」，不同意免除，但法院認為子女聲請有據，裁定免除扶養義務。

3名子女主張，母親與父親於1982年結婚，離婚後已多年沒有聯絡，日前父親透過親友表示其身體狀況不佳，有專人照顧及支付醫療費用之需求。然父親過往有賭博、酗酒之惡習，無穩定工作，並常因賭博輸錢，或向媽媽討錢未果，便向他們4人拳打腳踢，有時還有地下錢莊來家裡討債，使他們的生活不得安寧。

而媽媽考量孩子們尚未成年，為了給3名孩子完整家庭、又擔心他們在學校受到他人異樣眼光，便容忍了幾十年。直到老大20歲成年後，因不忍媽媽繼續被家暴，主動向法扶基金會尋求協助，並說服媽媽離婚，最終在2004年順利助她脫離父親魔掌。

▲3名子女指控，父親從小就會對媽媽還有他們拳打腳踢。（示意圖，非本案當事人／視覺中國）



辦妥離婚登記後，父親卻拒絕搬家，並持續家暴、砸毀家中家具等，在老大向法院聲請緊急保護令成功後，父親才搬離，從那之後仍時常聽聞父親會不時到住家附近徘徊，甚至跟鄰居揚言要放火燒了他們家，燒死媽媽跟兒女。從小到大，父親也從未曾負擔家庭生活開銷或扶養子女之費用，故請求免除扶養義務。

阿威出庭，除了強硬表示不同意外，更稱「對以前的事情都忘記了」，過去他曾幫忙家裡漆油漆，還有開過計程車，但他不記得有沒有拿錢回家，孩子們是因為小時候曾說要吃牛肉，被他拒絕，所以記恨到現在。

孩子們的舅母出庭證稱，阿威有在賭博，沒錢就在家裡吵，小孩子從小到大的生活費、學費均是媽媽出的；表姊也表示，只知道阿威回家就是要錢，若給不出，不是罵就是打。

法官認為，阿威在小孩子成年前，無穩定工作又賭博，罔顧家庭經濟，幾乎均由母親及其娘家負擔，且未對孩子們積極關心聞問，未擔負身為人父應盡之扶養義務，故同意3名孩子的請求，免除對阿威的扶養義務。