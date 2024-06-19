辣妻愛上整形停不了！「自射麻醉劑」躺床等手術　心臟驟停害尪被捕

▲美國一名整形醫生因為妻子在其手術中心臟驟停死亡而被控過失殺人罪。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

美國一名整形外科醫生因為妻子在他進行的手術中心臟驟停，事後被證實腦死，而遭當局以涉嫌犯下「過失殺人罪」逮捕。

據《太陽報》報導，33歲醫生娘希拉蕊（Hillary Brown）是3個孩子的媽媽。由於41歲的丈夫布朗（Benjamin Brown）是一名整形外科醫生，因此她也十分痴迷於整形手術。

去年11月21日，希拉蕊在丈夫位於佛州的診所接受微型肌肉擴張、腹部疤痕修復、雙側手臂溶脂、唇部注射，以及耳朵調整手術。術前，希拉蕊在沒有留下記錄的情況下，為自己注射了麻醉劑，並服下多種藥物，然後就躺在手術室裡準備接受「改造」。

不過，布朗在為妻子動手術時，並未確認她是否用過什麼藥物，就直接給她再打了一劑麻醉藥，導致希拉蕊在手術過程中非常不適，出現抽搐、視力模糊、失去意識和心臟驟停的症狀。

據悉，布朗在妻子出現異常後，並未立即停止手術，繼續為妻子施打可治療室性心動過速達局部麻醉藥「利多卡因」（Lidocaine），並在診所員工詢問是否需要叫救護車時，多次以「不用」、「再等等」回拒，還「大喊大叫」，詢問員工「她到底吃了什麼藥」。

約10至20分鐘後，希拉蕊開始出現癲癇症狀，這時布朗才讓助手撥打急救電話，但可惜為時已晚，希拉蕊隨後陷入昏迷，並在一周後被確定腦死。調查顯示，希拉蕊的死因被確認為「利多卡因中毒後的併發症」，而佛州衛生部也在認定布朗在手術中存有失當行為後，對他的醫療執照發出緊急限制令。

希拉蕊的父母自女兒去世以來一直在尋求真相和答案，而布朗目前也已向警方自首，並因過失殺人罪被捕。現在這起案件仍在進一步調查中。