第三勢力要角遭妻家暴！竟跟黃國昌有關　打到下巴險脫臼

▲在第三勢力政黨任職多年的要角C日前遭妻子E打傷雙頰，還遭持剪刀威脅，因此取得家暴保護令。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

政壇再傳家暴案，且受暴者是男性政要！本刊四月披露，隸屬藍營政治家族的國民黨大咖S爆發家暴醜聞，在自家豪宅對著出身企業望族的妻子P及未成年兒子惡言相向，甚至一度要把手機砸向兒子，此案通報至社福機關後曝光，震撼輿論圈。本刊進一步調查，就在藍營大咖S家暴案發生前，第三勢力的政黨要角C，竟也遭企業高階主管的妻子E家暴，不但被咆哮辱罵，還被呼巴掌打到雙頰挫傷、下巴險脫臼，妻子甚至一度持剪刀威脅他。

不只如此，因C常與民眾黨立委黃國昌互動，E甚至拿黃國昌當作羞辱、飆罵C的理由，不堪長期言語及肢體暴力，C終於與E對簿公堂，法院最後認定妻子的行為已構成家暴，據此核發為期一年的保護令。

▲友人透露，在社工建議下，第三勢力要角C錄下與妻子E的對話，成法院認定家暴的證據。圖為示意圖，非當事社工。

根據《家庭暴力防治法》規範，媒體不得報導被害人及其未成年子女的姓名，或其他足以識別被害人及其未成年子女身分之資訊，即便成年人也須經本人同意才可揭露姓名，因此，本刊衡量社會公益、性別教育、兒少保護與新聞倫理平衡後，以去識別化的方式報導此案。

▲第三勢力要角C遭家暴，黃國昌（圖）意外成隱形第三人，成為妻子E拿來羞辱C的理由。

本刊調查，任職第三勢力政黨要角多年的C，常在鎂光燈前侃侃而談進步、改革理念，堅信台灣要有不同於藍綠的第三條路，妻子E則在公共領域相關的企業擔任高階主管，是綠營長年的支持者，更是業界公認的女強人。兩人在2009年結婚後一起住在北部，近年卻因政治理念、孩子學校事務時有爭執，直到妻子日前出手打C，兩人對簿公堂，這起家暴案細節才曝光。

「一看到這種新聞就會情緒比較滿，摔手機啊、咆哮啊，很多橋段都很像！」知情人士轉述，儘管少數好友早知C與太太常口角、鬧得不愉快，但直到本刊日前披露藍營大咖S家暴案後，C才向友人娓娓道出自己遭受家暴的情節，讓身邊朋友終於意識到，原來C被家暴了。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。



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