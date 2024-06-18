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黃捷綁雙辮子　換上雄女復古制服！網一看嗨喊：太犯規

美照連發！黃捷換上雄女「這時期」復古制服　網喊：太犯規

▲美照連發！黃捷換上雄女「這時期」復古制服　網喊：太犯規

圖、文／鏡週刊

高雄女中（雄女）迎來百年校慶，展開一系列活動，而畢業於雄女的民進黨立委黃捷，今（18日）換上高中制服，秀出美照要大家猜看看什麼時期的，掀起熱烈討論，網友們驚呼「太可愛」「真犯規」。

雄女為辦百年活動特別拍攝各式制服照，黃捷今透過臉書發文，只見她身穿一件看起來較為復古的制服，袖口占了手的一半，其中1張照片她更綁上雙辮子，看起來超青春，還與其他學姐們一同合照。

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美照連發！黃捷換上雄女「這時期」復古制服　網喊：太犯規

▲黃捷身穿雄女日治時期制服，還綁上雙辮子。（翻攝自黃捷臉書）

多張美照一出立刻引發網友討論，黃捷也請大家猜她穿的是什麼時期的制服，有人一眼就認出是「日治時期」的雄女制服，其他人紛紛留言大讚「穿制服太可愛了」「立院之花」「真犯規，這應該要驅逐出場。」「重返18歲的感覺」也有人笑喊「哈哈哈，好看，以前應該不能染頭髮吧」。

美照連發！黃捷換上雄女「這時期」復古制服　網喊：太犯規

美照連發！黃捷換上雄女「這時期」復古制服　網喊：太犯規

▲黃捷身穿雄女日治時期制服黃捷換上雄女日治時期制服，慶祝雄女建校百年。（翻攝自黃捷臉書）


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