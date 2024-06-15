快訊／國1南嚴重車禍！拖吊車處理事故遭追撞　1人送醫不治

記者戴上容、黃彥傑、莊智勝／新北報導

國道1號南向38K、泰山林口段今(15日)清晨5時許傳出車禍事故，初步了解，現場起初為2部小客車發生追撞，當拖吊業者到場協助排除時，後方另輛自小客未注意車況，高速追撞拖吊車，造成車頭嚴重變形且有受困狀況，警消到場後立即協助傷者脫困，車內有3人，其中王姓駕駛當下OHCA(無呼吸心跳)，送醫搶救後仍宣告不治；另外2名女乘客則是頭部受傷送醫。

▲國道1號南下林口泰山段嚴重車禍。（圖／記者戴上容翻攝）

▲王男未注意前方有事故，高速追撞上拖吊車。（圖／記者戴上容翻攝）

警消初步了解，今晨國1南林口段發生二次事故，警消原於凌晨4時41分接獲通報，南向38K處有2車發生追撞，現場無人受傷，豈料拖吊車到場排除時，後方另名王姓男子駕駛黑色自小客高速追撞拖吊車，車頭當場嚴重潰縮、爛毀變形，王男與乘客也受困車內，其中王男傷勢嚴重，脫困時已經沒有心跳，經緊急送往林口長庚急救，仍於清晨6時24分宣告無效死亡；另2名乘客則分別為25歲黃女，頭部撕裂傷右腳骨折及左腳擦傷、22歲陳姓女子頭部撕裂傷，均於林口長庚治療中。

目前死者王男酒測值待相驗，其他2車駕駛含拖吊車駕駛酒測值皆為零，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清，現場4車道(含1輔助車道)，占用內側及外側車道，車輛於6時8分排除。

▼現場起初為2部自小客發生追撞，無人受傷。（圖／記者戴上容翻攝）