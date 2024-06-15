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超商即期麵包當早餐竟「放幾小時就發霉」　全場建議：回家必做1事

▲▼他買超商即期麵包當早餐「幾小時後發霉了」　網齊籲：回家速做一事。（圖／翻攝自臉書／全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區）

▲買超商即期麵包當隔天早餐，「放幾小時就發霉」讓她傻眼。（圖／翻攝自臉書／全家便利商店7-11 超商新品&好物分享區）

網搜小組／趙蔡州報導

許多人為了節省生活費，可能會到超商購買有折扣的即期品，有一名女網友表示，她日前晚上到超商購買即期麵包，由於覺得食物不會壞那麼快，所以想留到隔天當早餐吃，不料早上卻發現麵包已經發霉，讓她非常驚訝，貼文一出也立刻引發網友熱議。

原PO在臉書「全家便利商店 / 7-11超商新品&好物分享區」表示，他經常晚上到超商買即期品當作隔日早餐，12日晚間他買了一份即期麵包，不料13日早上要享用時，卻發現麵包已經發霉了，「而且是包裝外面看不出來，一定要撕開包裝，拿出麵包本體，才能在背面看到」。

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原PO感嘆，「我和先生都下意識覺得，食物不會壞得那麼快，但是，就是那個但是，我今天吃到發霉的麵包」、「因此，想善意提醒一樣喜歡買即期品的社友，還是要謹慎一點，吃下去之前，前翻後翻、左右翻翻，再吃下去」。

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「會發霉的是好麵包」、「通常不會放到隔天唉，都是當天吃完」、「這種幾乎要過期的食物，還是即買即食比較好」，大多數網友都建議「凌晨12點過期，過了7小時，最近天氣又熱，真的要注意保存」、「如果要隔天吃，一定要買完就冰起來」、「最近天氣熱，先冰比較安全」、「不馬上吃一定要冰」。

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