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社會 社會焦點 保障人權

天雨路滑！國3名間段連續2車禍　賓士自撞護欄...8分鐘後8車連環撞

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲國道三號名間段今天接連發生車禍，其中一起車禍為8車連環撞。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／南投報導

今天（14日）中部下大雨，高速公路接連發生車禍，國道三號名間段北上238公里處下午1時30分左右，一輛新車要價300萬元的賓士車疑因路面溼滑，車輛失控不慎自撞外側護欄，駕駛未受傷；不料幾分鐘後，同路段南下241.5公里處，也發生8輛車連環碰撞，造成2人受傷送院，所幸沒有生命危險。

國道警調查，國道三號北上238公里處，今天下午1時30分發生一輛黑色轎車打滑失控自撞護欄，所幸駕駛沒有受傷，經警方到場處理，快速將狀況排除。據查，該輛車為賓士E系列雙門款，新車要價約300萬元，事故現場車體零件散落一地，引擎蓋變形、一顆輪胎彈出，顯見撞擊力道不輕。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲國道三號名間段北上238公里處發生賓士車自撞護欄。（圖／民眾提供）

另外，對向車道也於數分鐘後發生連環車禍。警方調查，國道三號南下241.5公里處，今天下午1時38分，1名蔡姓男子（37歲）駕駛自小客車行駛內側車道時，不慎打滑失控自撞內側護欄，造成後方7部車輛反應不及發生碰撞，1男1女輕傷送至竹山秀傳醫院治療，無大礙。

南向的事故短暫封閉中線車道及內側車道，造成車輛回堵2公里，目前已經排除狀況；警方對所有駕駛人進行酒測，均無酒駕行為，詳細肇事經過及肇因將進一步調查釐清。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲國道三號南向241.5公里處發生8車連環撞。（圖／民眾提供）

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