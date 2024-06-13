五年級知性美女揪伴趴趴走　享受歡聚之夜

▲「五年級知性美女揪伴趴趴走」這個在臉書上成立僅僅13個月的社團，已吸引近四萬人加入，近日舉辦首次大型實體公開聚會。

圖、文／「五年級知性美女揪伴趴趴走」臉書社團提供

2024年六月的第一天，週末夜裡，台北大直宴會廳裡響起歌手金智娟的成名曲《就在今夜》，不退流行的搖滾樂聲中，身穿迷彩服的五年級姊姊們，一改平時形象，不是媽媽、員工、妻子，她們盡情的做自己，在五年級知性美女創辦人郭子綺帶領下，全場姐妹們一同穿越時光隧道盡情熱舞。但這其實只是她們見面且排練跳舞的第二次，台下跟隨起舞的團員們，來自全台各地從台北到屏東從宜蘭到台東，更多的人都是第一次見到面，大家都是臉書社團「五年級知性美女揪伴趴趴走」的成員。



五年級知性美女揪伴趴趴走正如其名，讓五年級女生揪伴出遊聚餐，天南地北交朋友，這個在臉書上成立僅僅13個月的社團，已吸引近四萬人加入，舉辦首次大型實體公開聚會的決心是來自版主郭子綺，這晚她盛裝出席，身穿白禮服是這次聚會的穿搭限定色紅白藍綠黃之一，要說的就是五年級女生的各自精彩。「五年級女生從50年到59年，最大的已經62歲最年輕的也有53歲，剛好要從職場邁出來進入退休。因為我自己本身也是五年級前半段，當離開職場後會有失落感，會突然覺得失去了人生的重心跟方向，我怕我們自己會因此而迷失，所以我想要辦這個活動，讓全台灣的五年級女生走出來，大家還有一個舞台可以發揮，可以交交朋友，不是說就沒有社交活動了。」





從無到有這是郭子綺最擅長的事，她16歲就跟隨家人赴美，在思鄉病中努力在美國打拼，就讀名校南加大法律系大三的那一年，她創業自辦學校，辦學有聲有色，更曾榮獲美國前總統布希頒發「教育者獎狀」。在美43年，她穿梭台美兩地往返打拼事業，四年前疫情爆發時她恰好回到台灣創辦科技公司，與此同時也希望能為台灣做出貢獻。疫後她與朋友在臉書成立社團，原本只想透過社團討論疫後要去哪邊玩，卻無心插柳讓這裡成為全台灣五年級女生的凝聚點。



一開始可不容易，因為是公開的社團人數衝太快，郭子綺在朋友請託中受邀管理社團，親力親為一個一個成員的審核。「這些姐妹都是衝著我們五年級女生這個名字來的，我覺得解散太可惜了。」接手管理後，社團開始步上軌道，大家不僅能在此分享人生，甚至還有分屬於各個縣市的小分隊，為了保護團員的隱私與安全，郭子綺希望大家揪團出遊聚餐都能在公版上進行，還在各縣市找了小版主服務在地五年級女生，運作模式備受團員肯定。「每個地方都有很熱心的臉友來當小版主，我也會親自到她住的地方去拜訪，今年二月到四月，我基本上都在高速公路上跑，開到屏東、高雄當天往返，去拜訪她們告訴她們我的想法。」

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郭子綺的行動力促成了這晚的盛大聚會，席開50桌，近500名團員參加，都是歡聲與笑顏。五年級女生成長過程中是台灣巨大變動的八零年代，也是九年國教的第一代，在傳統與創新中不斷學習向前，卸下工作或是養育子女義務後，郭子綺的心願是希望大家開始享受人生。「我們五年級所謂的傳統是被父母壓著，不是真正的傳統，所以今天大家都放開了，我想用這個社團發揮一些願景，把五年級女生開心帶出來，有多少不開心通通都忘記，因為我們有這個社團，有這麼多姐妹陪著你，我們五年級是最堅強的，沒有過不了坎沒有過不了的關。」

五年級知性美女揪伴趴趴走資訊

成立地點：臉書FACEBOOK

成立時間：2023年4月27日

成員：38000