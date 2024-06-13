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社會 社會焦點 保障人權

業者報案音檔曝！陸快艇闖淡水河撞渡船　海巡問：你那邊是哪裡？

記者張君豪、陳韻如／台北報導

陸籍阮姓男子自稱要「投奔自由」，駕駛快艇從福建直闖淡水河口，還與渡船頭業者的交通船發生擦撞，經業者報案後，海巡才到場處理。對此，海巡署發布新聞稿，坦承2大疏失，後續也已對相關人員進行懲處。而今業者報案的錄音檔曝光，海巡接獲報案當下，竟還問業者，「你那邊是哪裡？」

▲海巡署逮捕涉嫌偷渡的阮姓男子到案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲阮姓男子駕快艇闖淡水河。（圖／記者張君豪翻攝）

據了解，該名陸籍男子全名「阮芳勇」，而據大陸知情人士表示，阮芳勇是福建省寧德市某房地產公司董事長，但後來因公司倒閉賴帳，被限制出境。此外，他聲稱過去曾任解放軍海軍少校艇長，因曾發布不利中共的言論而被官方鎖定，才起了偷渡念頭，但確切動機等仍待進一步調查釐清。

案發當日，阮芳勇駕快艇直闖淡水河，還與渡船業者發生擦撞，而今渡船業者報案的音檔曝光，可以發現當時業者報案時稱，「我們是…渡船頭這邊，有從大陸過來的，開著小船過來，福建過來的，偷渡過來的，撞到我們的船，我們有報警處理，警察是說叫你們海巡過來處理」。

當時，海巡聽完後，第一時間竟回應，「請問您那邊是哪裡？」業者緊接著回應，「渡船頭這邊，淡水河這邊。」

整起案件曝光之後，外界質疑海巡失職。對此，海巡署也於11日發布聲明稿，坦承2大疏失，第一、人員誤判該快艇為一般返港作業之國籍漁船，雖有通報淡水第二漁港及八里安檢所人員實施目標辨識，惟未及時調派巡防艇前往攔截登檢；第二、八里安檢所辨識該船為非我國籍漁船後，未於第一時間通報查緝，相關人員確有疏失，海巡署已依規定追究相關人員疏失責任。

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