網點名「最悲觀3星座」！巨蟹淚認：會一直壓抑到老

▲你也是想法超負面的人嗎？（示意圖／pexels）

記者李佳蓉／綜合報導

在你的生活圈中，是否有些朋友特別容易沮喪，或對事物總抱持著負面消極的看法？還是你本身就是這樣的人？有不少網友透過12星座做劃分，試圖了解哪些人更容易具有悲觀特質。《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近1年內相關話題的網路聲量表現，一次讀懂「3大悲觀星座」在想什麼。

觀察後發現，當討論到「悲觀星座」相關話題時，「摩羯座」是最常被提及的星座。被譽為「國師」的星座專家唐綺陽就曾分享貼文「賺了1000萬摩羯還是悲觀」，一票人爆共鳴，紛紛留言「真的超級準，而且很會懷疑自己」、「貼切形容：我們期待自己在101樓，結果只在50樓而已」，同時建議給自我要求過多的摩羯朋友不要給自己太大的壓力，可以透過正念冥想、運動等活動調劑身心。

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▲追求完美的處女座，做不到最好就會超糾結。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

另一個讓網友熱議的則是「處女座」，有不少處女座網友透露，自己的星座較其他星座而言更追求完美、更有潔癖心態，並表示「做不到最好，就會過於糾結或迂迴在壞情緒裡」，無助求問「有時候這樣真的很內耗，我應該怎麼做？」就有人建議「可以日常記錄自己美好的特質，建立自信心」、「處女要的是陪伴跟真的支持」，提醒若因悲觀情緒陷入低潮，可以透過與親朋好友聊心紓解情緒壓力。

而提及悲觀，同樣備受討論的還有「巨蟹座」，其中「容易壓抑情緒」、「高敏感」也是容易被網友點出的特質，不少巨蟹座因為有感於自身星座較容易悲觀的論點，直呼「巨蟹活得滿辛苦的，如果找不到情緒出口，大概會一直壓抑到老」。但也有另一派網友認為，「很多時候是環境和不友善的人讓巨蟹覺得很消極，其實有時巨蟹座的人還是很能紓解負面情緒的」，引起巨蟹網友紛紛留言表示贊同。