　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

網點名「最悲觀3星座」！巨蟹淚認：會一直壓抑到老

▲▼心理諮詢師給失戀者的8個建議。（圖／pexels）

▲你也是想法超負面的人嗎？（示意圖／pexels）

記者李佳蓉／綜合報導

在你的生活圈中，是否有些朋友特別容易沮喪，或對事物總抱持著負面消極的看法？還是你本身就是這樣的人？有不少網友透過12星座做劃分，試圖了解哪些人更容易具有悲觀特質。《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近1年內相關話題的網路聲量表現，一次讀懂「3大悲觀星座」在想什麼。

觀察後發現，當討論到「悲觀星座」相關話題時，「摩羯座」是最常被提及的星座。被譽為「國師」的星座專家唐綺陽就曾分享貼文「賺了1000萬摩羯還是悲觀」，一票人爆共鳴，紛紛留言「真的超級準，而且很會懷疑自己」、「貼切形容：我們期待自己在101樓，結果只在50樓而已」，同時建議給自我要求過多的摩羯朋友不要給自己太大的壓力，可以透過正念冥想、運動等活動調劑身心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲悲傷,難過,憂鬱,哭泣。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲追求完美的處女座，做不到最好就會超糾結。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

另一個讓網友熱議的則是「處女座」，有不少處女座網友透露，自己的星座較其他星座而言更追求完美、更有潔癖心態，並表示「做不到最好，就會過於糾結或迂迴在壞情緒裡」，無助求問「有時候這樣真的很內耗，我應該怎麼做？」就有人建議「可以日常記錄自己美好的特質，建立自信心」、「處女要的是陪伴跟真的支持」，提醒若因悲觀情緒陷入低潮，可以透過與親朋好友聊心紓解情緒壓力。

而提及悲觀，同樣備受討論的還有「巨蟹座」，其中「容易壓抑情緒」、「高敏感」也是容易被網友點出的特質，不少巨蟹座因為有感於自身星座較容易悲觀的論點，直呼「巨蟹活得滿辛苦的，如果找不到情緒出口，大概會一直壓抑到老」。但也有另一派網友認為，「很多時候是環境和不友善的人讓巨蟹覺得很消極，其實有時巨蟹座的人還是很能紓解負面情緒的」，引起巨蟹網友紛紛留言表示贊同。

ET快訊
陳沂近距離觀賞AV男優裸體　她大叫「真的好心動」
謝京穎婚禮到一半「剪掉長髮」！　張書偉反應被吐槽
快訊／健身房遭撞現場畫面曝！館長揭「主嫌動機」
謝淑薇巴黎奧運女雙搭檔出爐　20歲小將曹家宜
長髮男出手拯救！女大生遭婦狠甩7巴掌
NBA傳奇「Logo爺」衛斯特過世　享壽86歲

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

又是長髮男！女大生遭暴怒婦狠甩7巴掌　乘客合力拯救

網點名「最悲觀3星座」！巨蟹淚認：會一直壓抑到老

快訊／連兩震！20:41花蓮光復規模4.2極淺層地震　最大震度4級

快訊／20:40花蓮光復規模4.3「極淺層地震」　最大震度4級

華視與文化大傳系簽署合作備忘錄　共同發展生成式人工智慧與元宇宙媒體實驗

潮州副站長「服務態度不佳」　台鐵宣布懲處申誡2次

隔壁情侶「每天凌晨都愛愛」　洗手台噁黏稠！他連假回家崩潰了

明後天南部「午後雷陣雨最強」　大台北變火爐再飆36度

賣過期肉「和牛EMPEROR」提訴願抗罰　吹哨者獎金恐年底才入袋

6月廢校！桃園陳康國小末代畢典　11畢業生穿空姐、機師裝登場

成績非頂尖仍爭取致詞　風趣畢業生：別怕失敗

國中生畢業「哀號痛哭」　友：頒他最佳捨不得獎

曾遭陸方打壓！高曼容奪世界選美冠軍　花11年圓夢：Taiwan我們做到了

浮誇哥騎車「開心嗑饅頭」　單手催油門下秒失控自摔

汪小菲躺著賺？「直播帶貨全程躺」　正妹幫搧風...怒斥員工：丟我臉！

典典寶寶「模仿動物」全難不倒她！　逛動物園最怕雞...嚇到緊抱趙小僑

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

龍舟開跑調皮大鼓秒位移 她全程打不著：這鼓是三X

員警押解通緝犯剛進駕駛座　下秒警車遭後方休旅車猛撞

2歲女兒被反鎖喊救命　數數安撫自己後大爆哭

又是長髮男！女大生遭暴怒婦狠甩7巴掌　乘客合力拯救

網點名「最悲觀3星座」！巨蟹淚認：會一直壓抑到老

快訊／連兩震！20:41花蓮光復規模4.2極淺層地震　最大震度4級

快訊／20:40花蓮光復規模4.3「極淺層地震」　最大震度4級

華視與文化大傳系簽署合作備忘錄　共同發展生成式人工智慧與元宇宙媒體實驗

潮州副站長「服務態度不佳」　台鐵宣布懲處申誡2次

隔壁情侶「每天凌晨都愛愛」　洗手台噁黏稠！他連假回家崩潰了

明後天南部「午後雷陣雨最強」　大台北變火爐再飆36度

賣過期肉「和牛EMPEROR」提訴願抗罰　吹哨者獎金恐年底才入袋

6月廢校！桃園陳康國小末代畢典　11畢業生穿空姐、機師裝登場

歐盟宣布對中國電動車加徵最高38%關稅　反制中過度補貼政策

鄧福如痛失「14年摯愛」！　PO愛犬合照訴思念：好想抱抱你

基隆增10處科技執法7／1日啟用　建置地點、取締項目一次看

台南市推動文化幣　逾15萬人次領取使用

陳沂近距離觀賞AV男優裸體　夥伴喘息她大叫「真的好心動」

快訊／健身房遭撞畫面曝！館長親揭「主嫌動機」：跟寶和會一樣套路

林書緯單場慘拿1分　林書豪暖心鼓勵：我還是抱持很大希望

謝京穎婚禮到一半「剪掉長髮」！　張書偉看超久被吐槽：直男無誤

內幕／上海「雙城踩線團」最後一刻入台　北市府端午節前夕加班協助

南投智遊行數位旅遊護照上線　AR吉祥物小鹿鹿帶頭玩+享上千店家優惠

「謎之摔角」2坨肉肉在地上滾　小浣熊環抱柯基...下秒被慘摔

生活熱門新聞

北捷長者逼人讓博愛座　爆肢體衝突女子頭出血

潮州副站長「服務態度不佳」　台鐵宣布懲處申誡2次

蝦皮聊聊「別再說謝謝」　賣家崩潰！真相驚呆萬人　

潮州「副站長薪水」起底超驚人！　網酸頂天

高雄尊青超市惡意倒閉！老闆欠債跑路

獨／最強畢業生致詞！破百萬點閱　東山高中高三生5分鐘演說無冷場

華視美女主播閃辭　不敵三立幫嫩妹記者

10點搶機票！台灣虎航「全航線799元起」　限時2天

快訊／05：51規模4.9地震　最大震度3級

大叔男友激戰超狂「1hr起跳」　醫驚搖頭

台中街頭「2米巨蛇」超商旁亂竄　民眾嚇壞急求救

婚禮「穿1顏色」犯大忌！全場罵爆：一票台人踩雷

武玄壇消災價目表曝光！一票人驚：轉行了

潮州副站長曬舉槍照「太小看我了！」　PTT炸鍋

更多熱門

相關新聞

5星座好消息！　6月結束前翻紅

5星座好消息！　6月結束前翻紅

好消息！塔羅牌老師艾菲爾分享，6月結束前，牡羊座、處女座、雙子座、金牛座、巨蟹座運勢翻紅。

最易「單身上癮」星座Top 3 ！

最易「單身上癮」星座Top 3 ！

對人最大方的3大星座！Top 1樂於分享

對人最大方的3大星座！Top 1樂於分享

暈船仔必看！曖昧「3招秒解暈」　過來人推：聊完下船了

暈船仔必看！曖昧「3招秒解暈」　過來人推：聊完下船了

12星座一周運勢6／10～6／16

12星座一周運勢6／10～6／16

關鍵字：

運勢星座占卜悲觀消極負面處女座巨蟹座摩羯座Social Lab社群實驗室OpView社群口碑資料庫

讀者迴響

熱門新聞

北捷長者逼人讓博愛座　爆肢體衝突女子頭出血

潮州副站長「服務態度不佳」　台鐵宣布懲處申誡2次

醫驚曝：10個發燒有8個確診！新冠回歸「最初2症狀」

幻象2000墜海　軍方停止打撈機體

1男2女陳屍旅館　死者竟是網紅廚師

網紅廚師與2女陳屍旅館！友悲憤：誰准你提前登出

玉旨武玄壇分靈媽是真的　鹿耳門天后宮坦承誤判

即／超哥撞男大生遭求償6400萬　結局曝

蝦皮聊聊「別再說謝謝」　賣家崩潰！真相驚呆萬人　

潮州「副站長薪水」起底超驚人！　網酸頂天

OL很累坐博愛座…阿伯逼讓座喊：我看不下去！她被迫道歉崩潰

「蔡阿嘎業配沒100萬不接」釣出本尊！

直擊柯以柔甜蜜勾斯文男約會！「口水交流」同回一屋

小S大女兒Elly畢業照「高衩開到腿根」太辣！

蔡尚樺火大回應！

更多

最夯影音

更多

成績非頂尖仍爭取致詞　風趣畢業生：別怕失敗

國中生畢業「哀號痛哭」　友：頒他最佳捨不得獎

曾遭陸方打壓！高曼容奪世界選美冠軍　花11年圓夢：Taiwan我們做到了

浮誇哥騎車「開心嗑饅頭」　單手催油門下秒失控自摔

汪小菲躺著賺？「直播帶貨全程躺」　正妹幫搧風...怒斥員工：丟我臉！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面