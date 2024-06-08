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社會 社會焦點 保障人權

7度猥褻性侵5歲外甥女...還喊「很好玩」　變態舅舅1原因輕判還免囚

▲▼女童,少女。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲新北一名舅舅性侵外甥女，因他為輕度智障又和家長和解，法官給予緩刑。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者郭玗潔／新北報導

新北一名5歲女童遭舅舅6度猥褻並性侵一次，全案曝光後，女童證稱「舅舅把小弟弟放到我的小妹妹」、「舅舅說很好玩，但我覺得一點都不好玩，很痛」，經新北地院審理，法官認為舅舅對外甥女猥褻又性侵，但審酌他有輕度智能障礙，案發時辨識能力達顯著降低，犯後又和女童家長達成和解，減刑判處舅舅2年徒刑，緩刑5年。

判決指出，女童因阿公跟阿嬤去上班，在家和舅舅獨處，舅舅卻於2022年7到8月間，6度趴在她身上猥褻得逞，另外又在住所對她強制性侵1次。案發後女童上廁所時，對母親表示疼痛，在母親追問下全案才曝光。

審理時，舅舅否認對女童性交，但女童證稱「舅舅把小弟弟放到我的小妹妹，舅舅在房間跟我玩這個」、「他說我跑不掉。我覺得玩很久，但只有玩一次，舅舅說很好玩，但我覺得一點都不好玩，很痛」，而驗傷報告也顯示女童外陰部、處女膜均有擦傷或裂傷情形，法官判定舅舅犯行屬實。

根據醫院為舅舅做精神鑑定，舅舅雖有輕度智能障礙症，但案發時未達顯著降低之程度，法官認為，舅舅在開庭時無法理解較為複雜或困難的概念，平常也僅能在父母協助下，從事簡單打掃工作，且觀察舅舅從警詢到後續審理的言行看來，案發時確因罹患輕度智能障礙，影響辨識能力達顯著降低程度，應給予減刑。

法官指出，舅舅犯後已知坦承加重強制猥褻部分，且和女童家長以65萬達成和解，犯後態度良好，依6個對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪、1個對未滿14歲女子犯強制性交罪，合併處2年徒刑，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並在1年內接受8小時兩性平權法治教育課程。可上訴。

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