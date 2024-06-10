背30條人命…台北第一凶宅「紅衣人聚集」！4宮廟親巡掃蕩兇邪

▲錦新大樓近日在進行宗教儀式活動。（圖／翻攝自Facebook／中山區大小事）

記者閔文昱／綜合報導

北市中山區錦新大樓多年來事故頻傳，導致有「猛鬼大樓」、「最猛凶宅」的稱號，39年內因各種事故有至少30人喪命，衍生不少靈異事件。對此，有民眾自8日起就發現錦新大樓外聚集大批紅衣人士，疑似在進行宗教儀式活動。廟方則解釋，為了讓居民安心，台北尊王府保安廣澤尊王決定出巡，並特請北台境主關渡宮二媽、木柵忠順廟保儀大夫以及艋舺青山王公一同前往「掃蕩兇邪」。

據了解，北市錦新大樓前身為時代大飯店，在39年前發生電線走火意外，當時帶走19條人命，自此被人稱為「猛鬼大樓」、「最猛凶宅」等稱號，多年來，還發生縱火事件、情侶殉情以及多起墜樓事件，至少有30人在此喪命。

▲錦新大樓靈異傳聞不斷。（圖／資料照，下同）

根據《TVBS》報導，自8日起，錦新大樓就開始進行宗教儀式活動，引起了當地人的熱議。有宮廟人士解釋，台北尊王府保安廣澤尊王決定出巡，並特請關渡宮二媽、忠順廟保儀大夫及艋舺青山王公一同前往「掃蕩兇邪」，而9日的「奉旨掃境大典」將從尊王府出發，經過多間宮廟，再經過長春、吉林路口，從長春路轉進林森北路，直行到民權東路，這條路線將會經過許多都市傳說的地點和特種行業所在地。

回顧錦新大樓過去詭異傳聞，曾有一名男住戶透露，自己住在10樓，有次搭電梯「電梯自己跑到14樓，又跑到地下室，又跑到14樓，又跑到地下室；最後停在地下室，門打開的時候是一個白色的門，關著。」

▲錦新大樓內部樓梯。

還有一名調任中山分局的菜鳥警員，因錦新大樓房價便宜，便想在那買個套房住，約屋主看房當天，提早到的他和管理員打招呼後，就直接搭電梯上樓，結果一出電梯就遇到一位長相清秀的女生，兩人也相談甚歡，聊了近半小時。詭異的是，等到屋主到來，菜鳥警一回頭，那位女生竟消失不見，後來屋主聽了他的敘述，臉部僵硬地說「你講的好像是我之前的房客，她被男朋友騙來做酒店，2個月前自殺走了。」

▲6樓簾子拉開是近百個的牌位。

事實上，該大樓601室設有聯合宗祠，供奉上百個牌位，中間擺著一男一女兩張遺照，據大樓住戶表示，宗祠疑似擺設之前火災罹難者的牌位，管委會將祂們供奉在此，表示不忘親人、永保平安。另外頂樓還建了一個土地公廟，做為「鎮宅」和「求心安」之用。