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靈鷲山／從山林復育到四期教育　「神仙居」的修行之路

文／賴芃縈

▲▼靈鷲山四期教育。（圖／記者賴賴攝）

▲這裡是「戲棚地」從這裡走三分鐘就到神仙居。

就在春意正濃的時節，卻意外迎來了一波驚人的炎熱，氣溫高達31度午後，我與陳瑞娟師姐相約貢寮國中。師姐賢伉儷騎著機車來，深怕到訪者迷路，師姐上車一路上熱情解說。

從貢寮國中啟程，隨著蜿蜒而曲折的道路向上行駛，約莫十分鐘，抵達了「戲棚地」。從此處前往「神仙居」，空氣中瀰漫著濃郁的芬多精，遠山近樹全是綠，這裡被稱為秘境一點都不為過。

以靈性生態照護山林

瑞娟師姐以靈性生態的概念來照顧這座山林，堅持不使用除草劑，不破壞土壤的方式開墾，並將自家部分土地提供作為公用，目前生態逐漸回復，食蟹獴、穿山甲及山羌等動物也重新現蹤。

瑞娟師姐可謂是模範退休老師，不僅退休後要照顧這一甲山林，這並不影響她學佛的意志力，每天清晨五點線上課程一小時，精進的聽課作筆記，不愧為人師表的典範。

▲▼靈鷲山四期教育。（圖／記者賴賴攝）

▲每天精進學習的筆記。

無心插柳柳成蔭　積極參與四期教育學習　

她提起與佛結緣於八年前，前前後後去過一些道場，也都有所收獲，直到去年過年期間，媳婦邀約公公一起到靈鷲山走走，原來離自家這麼近的靈鷲山，和「神仙居」一樣充滿著靈氣，就在文化走廊，有緣認識寶髻師，並被「四期教育」的海報及卡片深深吸引。

返家後，她深入研究靈鷲山與心道法師，驚喜地發現心道法師不僅是一位大修行者，更是世界宗教博物館的創建者。這與她所認知佛教的海納百川，兼容並蓄的宗教特性是一致的，於是她立刻報名「四期教育」線上課程。

善法欲強大線上自學好方便

2023年一月第一次參加四期教育全球線上課程開學典禮，從教育院員工分享自己的宗教背景非佛教，卻因為擔任美術必須天天與佛為伍，進而潛移默化，於是對課程中所見的故事插圖，都特別有好感，她也參加靈鷲山心寧靜教師營課程和佛學院假日學佛線上課程，甚至參加2023四期教育成佛有你全球徵文，不為比賽，只為支持「四期教育」。

2023年是瑞娟積極精進四期教育的一年，花了幾個月完成三門線上課程，包括基礎《皈依三寶》、阿含期初階《初轉之法》、阿含期進階《無我之道》，六月在靈鷲山聖山寺參加三天二夜的阿含期進階「無我之道」營隊課程時，對於講師活潑生動的教學印象深刻，尤其是幫助理解與記憶的體驗活動設計，和加入故事教材的授課方式，都相當認同，瑞娟師姐告訴媳婦下次一定要報名營隊，原來學佛可以這麼有創意。

從父親過世開始念經，接觸佛法到現在，體會到每個人的生命都有著自己的功課，在工作上、家庭中和生活裡，瑞娟師姐說學佛後，讓她對過去輔導教育有了更上一層的體認，從「四聖諦」中明白離苦得樂的真理，那麼所有的念頭都得以離苦為目標，而非製造另一種苦，例如：憤怒不是尋找其他方法發洩，而是轉念。只能在這個境界裡不斷自我提升。

▲▼靈鷲山四期教育。（圖／記者賴賴攝）

▲陳老師聽經聞法，將學佛視為退休生命的重要部分。

生命三等分：家庭、社會、學佛

退休後她將生命分成三等份，一份家庭、一份社會、一份學佛。現在她也常鼓勵女兒和媳婦來參加線上課程，這真的是最便利的學習方式，體貼的配合所有人的學習時間，而「課間活動」解決課程上的疑問，另外線上課程的小測驗和作業的設計，她以三十年退休老師身分來肯定這份學習教材的用心。

瑞娟師姐滿懷感激地表示，自己似乎是一位相當幸運的人。從童年到成年，她順利地成為了一名教師，接著步入婚姻生活，人生一帆風順，因此，她很少有機會修忍辱。然而，自從擁有孩子以後，她開始面對自己不那麼好的脾氣。學習佛法，她了解到生命的實相，並懂得人必須學習離苦，她積極自我修練，學會包容面對生活中的各種境界。

瑞娟師姐說：雖然只是初步踏入四期教育，有了好的開始，但願自己真能永不懈怠，朝向每次上課前對佛菩薩的的發願：「直至菩提永皈依」，「為利眾生而成佛」。

▲▼靈鷲山。（圖／賴賴）

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